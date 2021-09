Økningen i reisende fortsetter for Norwegian

Selskapet melder om at de har økt flykapasiteten med 129 prosent sammenlignet med august i fjor, og at inntjeningen per kilometer er økt med 168 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Norwegian betjente i gjennomsnitt 38 fly i august. Etterspørselen fortsetter å øke i takt med gjenåpningen av markedet og lettelser i reiserestriksjonene, skriver Norwegian i en børsmelding mandag morgen.

Fyllingsgraden i flyene er på vei opp igjen og lå i august på 72,6 prosent, opp 10 prosentpoeng siden august i fjor.

– Alle som jobber i Norwegian, gleder seg over den positive utviklingen. Dette har vi jobbet hardt for, og vi skal fortsette å levere gode kundeopplevelser samtidig som vi arbeider for å drive så effektivt som mulig, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

