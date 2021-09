Sønn (21) tiltalt for drap på moren: – Han sa han hadde gjort noe veldig, veldig dumt

– Nei, svarte 21-åringen på spørsmål fra dommeren om han erkjenner straffskyld.

Den tiltalte sønnen møtte opp i Bergen tingrett sammen med sin forsvarer Marius Wesenberg.

Forsvarer Marius Wesenberg i Bergen tingrett. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Han stiller seg uforstående til dette og sier han har ingenting med dette å gjøre, fortalte Wesenberg til TV 2 i forkant av rettssaken.

Den tiltalte sønnen forklarer i retten at han ikke husker så mye fra den aktuelle dagen, men husker små glimt. På spørsmål om hvordan forholdet var til sin mor, svarer han gråtkvalt:

– Veldig bra. Jeg var veldig glad i henne.

– Ba om hjelp til å fjerne liket

Sønnen har tidligere nektet straffskyld, men overfor kamerater skal 21-åringen ha uttalt at han hadde gjort noe «veldig dumt», ifølge statsadvokaten.

– Han sa han hadde gjort noe veldig, veldig dumt og ba om hjelp til å fjerne liket, sa aktor Rudolf Christoffersen i innledningsforedraget.

DRAP: Mannen som er tiltalt for drap på sin mor erkjenner ikke straffskyld. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Basert på disse opplysningene, reiste de bekjente hjem til avdøde og fant kvinnen død på soverommet.

Kameratene til den tiltalte skal deretter ha kontaktet politiet etter å ha funnet henne død, forklarer statsadvokaten. Politiet rykket dermed på stedet og startet raskt i gang en etterforskning basert på funnene på åstedet.

– Det er løgn!

Under statsadvokatens innledningsforedrag tok den tiltalte 21-åringen til tårene flere ganger. Sønnen nekter for å ha sagt noe eller innrømmet til kameratene sine.

BERGEN TINGRETT: Statsadvokat Rudolf Christoffersen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er løgn! Hvorfor i helvete skulle jeg villet gjøre noe slikt mot min egen mor?, spør den tiltalte.

Statsadvokaten baserer tiltalen på elektroniske spor, vitneforklaringer og overvåkningskamera på buss.

– Vi mener det er bevismessig grunnlag for tiltalen som er lagt ut, uttalte statsadvokat Rudolf Christoffersen til TV 2 i forkant av rettssaken.

Under innledningsforedraget forklarer aktor at 21-åringens DNA er funnet flere steder på avdøde. Dette forklarer sønnen med at han bodde sammen med moren på daværende tidspunkt – og at det dermed ikke er rart at hans DNA er funnet på henne.

– Jeg har gitt klemmer til min mor. Jeg har lekt med dobbelthaken hennes. Jeg syns ikke det er rart DNA-et mitt er funnet på min mor.

– Det er ikke noe motiv. Jeg har ingen grunn til å gjøre slikt, forklarer han.

Drapet på Brattholmen

BERGEN TINGRETT: Det er satt av fem dager til rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den 30. mai 2020 fikk Vest politidistrikt melding om en kvinne som var funnet død i en bolig på Brattholmen i Øygarden kommune. Dagen etter ble en mann i 20-årene pågrepet - og senere varetektsfengslet for drap på sin mor.

Den 55 år gamle kvinnen ble kvalt, ifølge statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Mandag morgen startet rettssaken mot 21-åringen - og det er satt av fem dager til rettssaken. Den tiltalte sønnen er vurdert av sakkyndige og funnet tilregnelig.

TV 2 oppdaterer saken fortløpende.