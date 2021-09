Med dagens tomte- og leiepriser i bykjernen av London er det nesten smått utrolig at noen velger å bruke et kjempestort lokale her til lagring av gamle biler.

Her snakker vi heller ikke om korttidslagring. Disse bilene, 174 i tallet, har stått her en stund. Noe det tykke støvlaget er et klart bevis på.

Bilene har stått – og de fleste står enn så lenge – i Orbital Business Park på Argon Road i Tottenham, nord i London. I et gedigent lokale. Det er ikke akkurat gratis i en av verdens dyreste byer.

Nå skal lokalene brukes til andre formål. Da må bilsamlingen, som primært eies av en lokal forretningsmann vekk. Å finne andre egnede lokaler til bilsamlingen, til en pris som er å leve med er nærmest umulig. Dermed må samlingen selges.

Kanskje er det like greit. Én eier klarer neppe å hanskes med så mange biler på en forsvarlig måte alene. Da er det bedre at den splittes opp og får nye eiere som kan ivareta bilene på en bedre måte, tror vi.

Første generasjon BMW M5 er definitivt en klassiker.

Vekker internasjonal oppmerksomhet

Men takk og pris for at noen har tatt vare på disse. For det finnes en del godbiter i denne samlingen. Klassiske biler som ellers fort kunne gått tapt.

Bilsamlingen, som svært få har visst om, har da også vakt internasjonal oppmerksomhet. Bilder har blitt delt i hopetall på sosiale medier rundt om i hele verden.

Denne samlingen omtales også som unik i global sammenheng. Både på grunn av antallet biler, modellutvalget og ikke minst den fysiske beliggenheten.

Riktignok har det vært solgt større samlinger, men da gjerne fra bilhopphøggerier og junkyards. Ofte med biler som kanskje har stått ute i flere titalls år og med dertil tilstand på objektene.

En Porsche 964 cabriolet som i alle fall krever en grundig vask før den tas i bruk på nytt.

Variert utvalg av klassikere

Vi nevnte at samlingen er variert og at det finne flere godbiter her. Vi tror også at vi har våre ord i behold når vi sier at det her finnes noen for enhver smak. Vi kan jo kjapt nevne noe av det som selges.

Selvfølgelig er det en del engelske biler. Det skal være en god håndfull MGB, flere MG GT, MG TF, en veldig fin Rover P6, flere Land Rovere, Range Rover, flere Morris Minor og en god gjeng Minier.

Det finnes flere Citroën 2CV, en fin Fiat 500, Porsche 911 fra 1973 og en 964 cabriolet. Samt flere VW-busser i ulike modellvarianter som T2 og T3. Noen som campingbiler. Også en del VW Bobler finnes.

En av kanskje de største rosinene i pølsa er første generasjon BMW M5. BMW-entusiaster vil nok også sette pris på en 2002 Tii. Det finnes også et sjeldent godt utvalg av Mercedes, med biler tilbake fra 50-tallet, med blant annet flere SL-cabrioleter av den populære «Dallas-Mercedes-en» som kalles C107 blant kjennere.

Mange av disse bilene har hatt en skikkelig verdiøkning de siste årene.

Se bilder av flere av bilene fra samlingen her: Foto: @LondonBarnFinds Les mer

Kjørt inn for egen maskin

Eieren skal ha startet samlingen for rundt ti år siden. Dessverre har tykke støvlag og dueskitt satt sitt preg på den. Vinduer har stått oppe og kalesjer har ikke vært oppslått på alle cabrioletene. En del biler står også uten vinduer og noen bærer preg av påbegynte jobber. Mange av bilene krever dermed litt mer jobb enn bare en vask ...

Felles for alle bilene skal være at de visstnok ble kjørt inn i lageret for egen maskin. Etter det vi erfarer har det allerede vært arrangert en visning av bilene som ble annonsert på Instagram under emneknaggen; @LondonBarnFinds. Potensielle kjøpere fikk 15 minutter(!) til å se over bilene og noen av bilene skal allerede være solgt mens andre bud fortsatt er til vurdering. I mellomtiden er de fjernet fra ebay.

Bilene som forblir usolgt etter første runde, legges ut for salg på ebay på nytt. Det er med andre ord ikke for sent å sikre seg en klassiker om man ser noe man er interessert i her.

Video: Husker du denne BMW-klassikeren?