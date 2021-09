Schumacher tror ikke Formel 1-krangelen kan løses

Haas-bilene befinner seg stort sett i de bakre delene av F1-feltet, men de er i tet når det kommer til krangling.

På åpningsrunden av søndagens VM-runde i Nederland, der de to startet som nummer 17 og 18, forsvarte Mazepin seg aggressivt da Schumacher forsøkte å ta seg forbi. De to bilene kom borti hverandre, og Schumacher måtte inn og få en ny frontvinge.

Tror ikke på løsning

Det var ikke første gang denne sesongen det har slått gnister mellom de to førsteårskjørerne. Nå er Mick Schumacher oppgitt over sin russiske lagkamerat.

– Det virker som om han har fått det for seg at han må være foran meg uansett. Det er OK, jeg har ikke noe imot det. Men når det kommer til det punktet der du forsvarer deg aggressivt mot en lagkamerat når du ikke har noe å vinne på det, tror jeg ikke det er riktig tilnærming, sa Schumacher til Sky Sports etter løpet.

Nå er han pessimistisk med tanke på mulighetene for å løse konflikten.

– Jeg tror ikke det er mulig, for å være ærlig.

Til annen presse sa tyskeren at han håpet Mazepins kjøring vil gi konsekvenser i fremtiden.

Kranglet lørdag også

Haas-laget, som styres av den karismatiske Günther Steiner, har vært ille ute økonomisk. Løsningen ble de to F1-ferskingene i førersetene i år. 22 år gamle Mick Schumacher er sønn av legenden Michael, mens jevnaldrende Nikita Mazepin støttes av milliardærfaren Dimitri Mazepin. Så langt har det ført til en kollisjon av ego og ambisjoner.

Lørdag mente Mazepin at Schumacher hadde brutt en avtale om hvem som skulle få den beste plasseringen i kvalifiseringen.

– Jeg liker det ikke når man er frekk og kjemper for 19. plassen. Det viser deres sanne natur, og jeg tolererer ikke det, sa Mazepin lørdag.

Russeren understrekte at han alltid vil følge beskjedene han får fra lagledelsen, samtidig la han til at han er russer og at de er et veldig direkte folkeslag.

Mazepin kritiseres

Schumacher hevdet sin uskyld etter kvalifiseringen. Han mente han hadde lov av laget til å passere lagkameraten så lenge det skjedde før sving nummer tre. Hendelsen ble tatt opp internt, men søndagens sammenstøt viser at de to er langt fra venner.

– Det betyr ikke noe hva som skjedde i går. Det skal ikke påvirke måten du kjører på i dag. Gjør det det, er du i feil sport. For dette er en farlig sport, sa Jenson Button, tidligere verdensmester, som nå er ekspert for Sky.

Schumacher ble nummer 18 i søndagens løp, mens Mazepin måtte bryte for tredje gang på rad, denne gangen grunnet problemer med hydraulikken. Max Verstappen vant og leder i sammendraget.