Starter omfattende massetesting av elever – vil trolig gi høyere smittetall

– Det er nok noen som synes det er litt herk å stå opp tidligere og stikke en pinne opp i nesa, men jeg tror det er veldig mange som er villig til å gjøre det for å slippe å ha hjemmeskole igjen.

Det sier Mikal Eckblad, som er elev og elevrådsleder ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Mandag er første dag med massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. 40.000 elever skal nå teste seg to ganger i uken.

– Smittetallene har flatet litt ut, men jeg tror nok at vi vil fange opp ganske mange flere smittetilfeller nå med så storstilt testing, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

FORNØYD: Mikal Eckblad, som er elev og elevrådsleder ved Elvebakken videregående skole, er fornøyd med at massetesting erstatter karantene. Foto: TV 2 Nyhetskanalen

Gir større forutsigbarhet

Massetesting på skoler med høyt smittepress, skal erstatte karantene hos nærkontakter av smittede elever.

Etter halvannet år med hyppige skifter mellom grønt, gult og rødt nivå på skolene, skal tiltaket sikre at elevene i større grad får ha fysisk undervisning.

– I løpet av det siste halvannet året har det vært veldig mye av og på. Derfor er jeg veldig glad for at vi endelig har et system hvor vi får større forutsigbarhet. Nå kan vi regne med å være på skolen neste uke og, sier Eckblad.

Elevene på Elvebakken skole får muligheten til å hente ut hurtigttester for én uke av gangen. I første omgang skal elevene testes mandag, onsdag og fredag.

– Vi skal helst teste oss hjemme før vi går på skolen. Det er egentlig ganske enkelt, sier Eckblad.

– Burde vært obligatorisk

Massetesting er frivillig for elevene. Elevrådslederen forteller at han har inntrykk av at de fleste elevene ønsker å benytte seg av ordningen.

– De fleste vil nok teste seg for å hjelpe til og forbygge smitte. Samtidig så tror jeg man kunne valgt en mer obligatorisk linje, slik at vi hadde en enda større trygghet på at alle tester seg, sier Eckblad.

Nakstad mener på sin side at det ikke er nødvendig å gjøre ordningen obligatorisk. Han viser til at det i vår ble gjennomført store pilotprosjekt i Oslo og Vestland med gode resultater.

– Samtlige synes det var positivt å teste seg fordi det hjelp dem å være mer på skolen, så vi har ikke sett at det har vært et problem.

FRIVILLIG: Espen Rostrup Nakstad mener det bør være frivillig for elevene å teste seg regelmessig. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Stor byrde

Massetesting som erstatning for karantene, kan innføres på skoler i alle kommuner som ser behov.

– Vi anbefaler at skolene først gjør en umiddelbar test av alle elevene, og så jevnlig testing etter det. Da holder det å teste elevene to ganger i uka på skoler med høyt smittepress, sier Nakstad.

Han forteller at det har blitt sendt ut ti millioner hurtigtester til kommunene, hvorav to millioner kan brukes av elevene selv til å teste seg.

– Det var en stor byrde for elevene å hele tiden være borte fra undervisning. Nå tillater testing at vi kan drive skolene på mest mulig normal måte, sier Nakstad.

Ifølge elevrådslederen har det nye testsystemet blitt godt mottatt blant elevene.

– Vi må fortsatt unngå store forsamlinger og holde avstand, men dette tiltaket gir oss muligheten til å leve mye mer normalt, sier Eckblad.