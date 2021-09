21-åring tiltalt for drap på moren – erkjenner ikke straffskyld

Den 30. mai 2020 fikk Vest politidistrikt melding om en person som var funnet død i en bolig på Brattholmen i Øygarden kommune. Politiet ble varslet av vitner på stedet.

Kort tid etter kunne politiet bekrefte funn av en død kvinne på 55 år.

– Det er en alvorlig sak, forteller statsadvokat Rudolf Christoffersen til TV 2.

BRATTHOLMEN: Mandag starter rettssaken mot sønnen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dagen etter ble en mann i 20-årene pågrepet – og senere varetektsfengslet for drap på sin mor. Mannen er tiltalt for drap, men motivet for drapet er foreløpig ikke kjent.

Mandag morgen starter rettssaken mot 21-åringen. Den tiltalte sønnen er vurdert av sakkyndige og funnet tilregnelig.

– Erkjenner ikke straffskyld

Den 55 år gamle kvinnen ble kvalt, ifølge statsadvokat Rudolf Christoffersen, som legger til at den tiltalte ikke har bidratt noe særlig til etterforskningen.

– Han har ikke erkjent straffskyld, men vi mener det er bevismessig grunnlag for tiltalen som er lagt ut. Han har i avhør ikke svart på spørsmålene da han ble konfrontert med bevisene for saken, forteller Christoffersen til TV 2 mandag morgen i forkant av rettssaken.

Statsadvokaten ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på bevisene, men legger til at det er snakk om tekniske bevis i form av DNA og vitneforklaringer.

Christoffersen ønsker ikke si noe om hvilken straff tiltalte bør gis.

Stiller seg uforstående



TV 2 har vært i kontakt med den tiltaltes forsvarer, Marius Wesenberg, som forteller at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg ønsker ikke å kommentere prosedyrene, men min klient erkjenner ikke straffskyld. Han stiller seg uforstående til dette og sier han har ingenting med dette å gjøre.

På spørsmål om den tiltalte ikke har vært samarbeidsvillig, svarer forsvareren:

– Han er ikke av den oppfatningen at han ikke har vært samarbeidsvillig. Min klient har bidratt og samarbeidet med politiet.