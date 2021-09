Brann i leilighet i Oslo – 14 evakuerte

Politiet informerer om at det ikke har vært fare for spredning, men at det var noe spredning til loftet i leiligheten.

Oslo-politiet meldte om hendelsen klokken 04:43 mandag morgen.

– Politiet jobber for øyeblikket med å få oversikt over hvem som bor hvor, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Guro Sandnes.

Totalt 14 evakuerte beboere har nå fått gå tilbake til sine leiligheter. Brannen er bekreftet å ha vært i en leilighet i 5 etasje, som er avsøkt og funnet tom.

Årsaken til brannen er ukjent og åstedet vil bli undersøkt de kommende dagene. Politiet oppretter sak.

Det er per nå ingen skadde.

Det har ikke vært behov for å evakuere beboere i nabobygg.