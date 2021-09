Fire personer skutt: – De tryglet om livet, men jeg drepte dem likevel

Gjerningsmannen bar full beskyttelse da han søndag tok livet av fire personer før han havnet i skuddutveksling med politiet og omsider overga seg.

En jente på syv år ble skutt syv ganger, men overlevde, ifølge nyhetsbyrået AP.

På en pressekonferanse informerte talspersoner i politidistriktet Polt County at mannen ble pågrepet søndag morgen amerikansk tid. Han var svært aggressiv, og forsøkte på et tidspunkt å få tak i pistolen til en politimann.

Tilfeldige ofre

Under pressekonferansen frigjorde politiet navnet til mannen som nå er arrestert: 33-åringen Bryan Riley.

– De tryglet for livet, men jeg drepte dem likevel, skal Riley ha uttalt under et avhør.

SKUDDUTVEKSLING: Politiet jobber med å avklare hendelsesforløp etter at en mann tok livet av fire personer. Foto: Michael Wilson / AP

Bryan Riley har tidligere tjenestegjort som skarpskytter for amerikanske militærstyrker i Irak og Afghanistan, og «slet med psykiske problemer», ifølge politiet.

Kjæresten til Riley fortalte at dette er noe som har utviklet seg i senere uker, og han har blant annet fortalt henne at han har spesielle evner og kan kommunisere med gud.

Ofrene var tilfeldige utvalgte, blant dem en 40-år gammel mann som var ute og klippet plenen da drapsmannen kjørte forbi lørdag kveld. Riley var overbevist om at han måtte drepe mannen, til tross for at flere personer i området forsøkte å overbevise ham om å la være. Da politiet ankom stedet hadde han forsvunnet.

Skrik, barnegråt og skudd

Ni timer senere dukket mannen opp. Han hadde lagt ut glowsticks for å utføre et bakholdsangrep på politiet. Et vitne meldte om mistenkelige lyder, og da politiet ankom stedet løp gjerningsmannen inn i huset. Da hørtes skrik, barnegråt og skudd.

Her brøt politiet seg inn da de forsøkte å få tak i gjerningsmannen. Foto: Polk County Sheriff's Office via AP

Politiet forsøkte å ta seg inn gjennom inngangsdøren, men da den var låst bevegde de seg mot baksiden av huset. Der fant de Riley tungt bevæpnet og med skuddsikker vest.

Det ble utløst en skuddutveksling hvor titalls, om ikke hundrevis av skudd ble avfyrt, ifølge politisjefen i distriktet.

Etter at en robot var blitt sendt inn i huset for å klarere hvorvidt det fantes sprengstoff eller feller i huset, kunne politiet ta seg inn. Her fant de en 33 år gammel mor sammen med sin tre måneder gamle datter. I et hus like ved ble den 67 år gamle bestemoren til barnet funnet død.