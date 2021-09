Taliban hevder de har full kontroll over Panjshirdalen

Taliban sier mandag morgen at den siste del av motstand i Afghanistan er nedkjempet og at Panjshirdalen er «fullstendig erobret».

– Med denne seieren er landet vårt fullstendig brakt ut av krigens hengemyr, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid.

Panjshir var den eneste provinsen der Taliban ennå ikke hadde full kontroll. Lokale krigere holdt lenge stand der under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og Talibans første regime på 90-tallet.

Erobringen skjer drøyt tre uker etter at Taliban inntok Kabul og tok kontroll over Afghanistan.



Ba om våpenhvile

Den nasjonale motstandsfronten sa natt til mandag at den «foreslår at Taliban stopper sine militære operasjoner i Panjshir», og at Taliban trekker sine styrker tilbake.

– Til gjengjeld vil vi be våre styrker om å avstå fra væpnede handlinger, opplyser motstandsgruppen etter meldinger om store tapstall i kamphandlingene.

Motstandsgruppen ledes av Ahmad Massoud, sønn av den legendariske opprørslederen Ahmad Shah Massoud. Søndag sa Massoud at han er klar til å forhandle med Taliban, meldte Reuters.

Massoud kunngjorde meldingen på gruppens Facebook-side.

– NRF er i prinsippet enige om å løse problemene, sette en stopper for kampene i landet og å fortsette forhandlingene, sa Massoud i Facebook-innlegget.

Tidligere rapporterte afghanske medier at Ulama, en religiøs gruppe i islam, hadde oppfordret Taliban til å godta et forlik om å avslutte kampene i Panjshir.

Taliban ga ingen umiddelbar respons til dette.

Massoud ønsket å forhandle med Taliban før kampene brøt ut for rundt en uke siden.

Flere forsøk på samtaler ble gjennomført uten hell, og begge sider skyldte på den andre for at de mislyktes.

LEDER: Arkivfoto: Ahmad Massoud, sønn av legenden Ahmad Shah Massoud, under et intervju i Bazarak, Panjshir 5. september 2019. Foto: Mohammad Ismail / Reuters.

Fant våpen og ammusjon

Søndag sa talsmann for Taliban Bilal Karimi, at styrkene deres hadde kommet seg inn i provinshovedstaden, Bazarak, og at de hadde fått tak i store mengder med våpen og ammunisjon.

FNs sjef for humanitært arbeid Martin Griffiths har i flere dager møtt ledere i Taliban i Kabul for å diskutere den humanitære situasjonen i landet. FN mener Afghanistan står overfor en humanitær krise i kjølvannet av Talibans maktovertakelse.

Griffiths gjentok det humanitære samfunnets forpliktelse om å levere «upartisk og uavhengig humanitær hjelp og beskyttelse til millioner av mennesker i nød».

Han ba også Taliban om å respektere kvinners og minoriteters rettigheter.

Millioner trenger hjelp

Det nye lederskapet i Kabul lovet på sin side at hjelpearbeidere, både kvinner og menn, skal få jobbe trygt og bevege seg fritt i Afghanistan, ifølge FN.

FN kunngjorde fredag at det blir holdt en giverkonferanse for Afghanistan i Genève 13. september.

Ifølge organisasjonen trenger nesten halvparten av befolkningen i Afghanistan, rundt 18 millioner mennesker, hjelp. Én av tre afghanere vet ikke hvor deres neste måltid kommer fra, opplyser FN.

Hindrer evakuering

Om lag tusen personer venter på å få fly ut av landet fra flyplassen i Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan, melder New York Times.

USA, Qatar og Taliban forhandler om hvorvidt personene, blant dem amerikanske statsborgere og afghanere med visum til USA, skal få lov til å reise, skriver avisen.

Den republikanske kongressrepresentanten Michael McCaul mener Taliban holder folket som gisler, mens andre peker på at gruppen vil ha noe igjen for å la flyene ta av. Andre igjen, inkludert det amerikanske utenriksdepartementet, sier flyene har fått grønt lys til å ta av, men at de venter på en endelig godkjenning før de kan forlate landet.

Nyhetsbyrået AP skriver at myndighetene i USA ikke har noen pålitelig måte å bekrefte antallet amerikanere som kan ha vært på flyene.

Livredde

Mange av dem som er på flyplassen i håp om å kunne forlate Afghanistan, er kvinner og jenter.

– Vi kan ikke komme tilbake. Jentene er livredde. Jentene mine er alle hazaraer. For dem er det ikke noe alternativ til å gå tilbake, de er virkelig desperate etter å forlate landet, sier Marina LeGree, grunnlegger av organisasjonen, til New York Times.

Hazaraene er den tredje største etniske gruppen i Afghanistan. De er sjiamuslimer, i motsetning til den sunnimuslimske majoritetsbefolkningen, og ble forfulgt av Taliban under deres forrige styre i årene 1996 til 2001. Amnesty har blant annet uttalt at Taliban nylig myrdet hazaraer i Ghazni-provinsen.

Taliban tok kontroll over store deler av Afghanistan for tre uker siden. De tok makten over Kabul 15. august.