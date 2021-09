LO-topp i strupen på Sylvi Listhaug: – Fører strutsepolitikk

Frp slutter ringen med MDG, sier Fellesforbundet-leder Jørn Eggum om at Sylvi Listhaug sabler ned regjeringens oljeskatteforslag. Selv støtter han hovedgrepet.

Jørn Eggum i Fellesforbundet går knallhardt ut mot Frp-leder Sylvi Listhaug, som blankt har avvist regjeringens skatteforslag for petroleumssektoren:

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, sa Listhaug kort tid etter at forslaget var lagt fram.

Eggum sier at uttalelsene fra Listhaug sjokkerer ham.

– Det er totalt uansvarlig og på mange måter en strutsepolitikk. Jeg hadde forventet mer av en partileder som på mange måter har vært til å stole på når det gjelder å sikre en forutsigbar hverdag for næringen, sier Eggum til NTB.

LO-toppen mener Frp står i fare for å bli like «ytterliggående» som Miljøpartiet De Grønne.

– Frp slutter ringen med MDG, som vil slutte med alt. De møtes et sted der ingen har innflytelse, sier han.

Støtter skatteforslag

Lederen i det mektige LO-forbundet sier at han støtter regjeringens forslag om en kontantstrømskatt på norsk sokkel.

– Samlet sett vil det sørge for stabile rammevilkår på sokkelen. Derfor støtter vi det, sier Eggum.

Avklaringen fra Eggum kommer etter at Støre søndag gjorde det klart overfor NTB at også Ap kommer til å støtte forslaget om en kontantstrømskatt.

– En omlegging av petroleumsskatten har ligget i kortene, sier Støre, som samtidig ber om tid til å studere detaljene i forslaget.

Støtter Ap

Verken Fellesforbundet eller LO sentralt har hittil tonet flagg i debatten om oljeskatt som oppsto etter at regjeringen tirsdag kveld overrasket hele det politiske Norge med et nytt skatteforslag for petroleumssektoren.

Nå tar også Eggum bladet fra munnen. Han sier at Fellesforbundet, som organiserer mange av landets oljearbeidere, støtter Arbeiderpartiet i saken.

– Jeg har hatt samtaler med Støre og opplever at Ap har ambisjoner for fornybart, samtidig som de vil ivareta arbeidsplassene og kompetansen i næringslivet. Nå håper jeg vi får ro rundt dette, sier Eggum.

– Ikke næringen verdig

Ifølge Eggum var Fellesforbundet forberedt på at det kunne komme endringer i oljeskatten i kommende stortingsperiode, men i likhet med Støre reagerer han kraftig på måten det ble gjort på.

– Det startet med en plutselig pressekonferanse hvor detaljene i forslaget ikke var klart enda. Det er ikke næringen verdig. sier Eggum, som nå håper på en reell høringsrunde.

– Har du tatt en runde med egne medlemmer om hva dette vil bety for dem?

– Vi har ikke hatt en bred prosess i eget forbund. Mitt utgangspunkt er leverandørindustrien. Jeg har hatt tett kontakt med våre motorer der og oppfatter at vi er på samme linje. Norge og verden har et enorm energibehov fremover. Det vet vi skal være fornybart, sier Eggum.

Strammere og mer nøytralt

Målet med omleggingen er ifølge regjeringen å sikre et strammere og mer nøytralt skatteregime på sokkelen der bedriftene ikke får insentiv til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Hovedelementene er som følger:

* Dagens regler for avskriving og friinntekt i særskatten skal fra og med 2022 erstattes med en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader.

* Samlet skatteprosent forblir 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

Omleggingen er ventet å føre til at selskapene får 45 milliarder kroner mer å rutte med i 2022. Men på sikt ventes det nye regimet å øke skatteinntektene til staten med 7 milliarder kroner i året.

(©NTB)