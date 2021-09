Pågrep kvinne med sverd midt i Oslo sentrum: – Folk ble veldig redde

Søndag kveld fikk politiet beskjed om at en kvinne truet forbipasserende med kniv i Operagata i Oslo. Kort tid senere ble kvinnen pågrepet med et sverd.

Det var ved 19-tiden søndag at politiet fikk inn en melding om at forbipasserende var blitt truet med noe de oppfattet som kniv i Operagata, like ved Operaen i Oslo.

– De ble veldig redde og skremt, og politiet tok dette svært alvorlig. Vi var på stedet og hadde kontroll på kvinnen etter tre minutter, sier operasjonsleder Rune Hekkelstad i Oslo politidistrikt til TV 2.

Da politiet fikk kontroll på kvinnen, oppdaget de at hun hadde et sverd i en slire på kroppen.

– Det er noe uklart om det faktisk var sverdet det ble truet med, sier Hekkelstad.

Kvinnen var også sammen med en mann, og da politiet kom, oppdaget de at han fiklet med en øks.

– Kvinnen ble pågrepet og er kjørt i arresten. Mannen ble anmeldt for bæring av øks på offentlig sted, og øksa ble beslaglagt, opplyser operasjonslederen.

Politiet etterforsker videre hva det egentlig var som skjedde.

– Det er ikke vanlig at folk går rundt med sverd og øks, iallfall ikke på en truende måte. Derfor sendte vi store ressurser til stedet, sier han.