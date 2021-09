TV 2-profil hardt ut mot det som skrives om ham i omstridt WhatsApp-gruppe

Det vakte oppstandelse da Dagens Næringsliv i forrige uke avslørte deler av innholdet i en hemmelig WhatsApp-gruppe bestående av flere av Norges rikeste personer, samt andre kjente personer fra finansmiljøet og deres familier.

Ifølge avisen ble gruppen startet av finansmannen Øystein Stray Spetalen i 2016, og blant meldingene som avisen har sett skal det ha vært negative karakteristikker om personer i norsk politikk. Gruppen, som heter «Politikk», har blant annet diskutert hvordan de kan ramme Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen.

Lørdag skriver Dagens Næringsliv at også TV 2-reporter Fredrik Græsvik har vært gjenstand for ufine kommentarer i den inntil nylig hemmelige gruppen.

Vitset om halshogging og Taliban

Ifølge avisen skal kommentarene ha kommet etter at et medlem i gruppen delte en artikkel om at Græsvik og NRKs korrespondent Yama Wolasmal fortsatt var i Kabul, og at TV 2 jobbet for å få Græsvik hjem.

Det var finansvetaranen Dag Arne Wivelstad som delte artikkelen, og la til sin egen kommentar: «Er det lov å håpe at han blir?».

«Kan man sponse Taliban?», skal Øystein Stray Spetalen ha svart.





Investor og milliardær Øystein Stray Spetalens WhatsApp-gruppe vekker reaksjoner. Foto: Anette Karlsen/NTB

Milliardæren ga seg ikke med det:

«Blir man steinet eller hengt av Taliban dersom man blir tatt i å drikke alkohol?» spør han gruppas medlemmer ifølge artikkelen.

«Nei, halshugget», skal en annen ha svart. Deretter skal Spetalen ha delt et manipulert bilde av Græsvik som drikker alkohol.

«Kan jeg sende dette bildet ned til Taliban?» skriver gruppas administrator ifølge DN.

TV 2 har konfrontert Spetalen med innholdet i DNs artikkel. Han skriver følgende i en e-post:

«Jeg kan stille i studio når som helst å debattere denne saken som er en konstruert ikke-sak. Nå må Fredrik Græsvik og TV 2 roe seg ned og puste med magen. Samtlige på Whattsapp- gruppen oppfattet postene som satire og humor. Det tror jeg leserne og seerne til TV 2 også gjør».

Dag Arne Wivelstad ønsker ikke å utdype saken overfor TV 2.

– Jeg har ingen kommentar, sier Wivelstad.

Forventer en beklagelse

HJEMME: Dette bildet er tatt da Fredrik Græsvik landet på Oslo Lufthavn etter å ha kommet hjem fra Afghanistan 20. august. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til TV 2 sier Græsvik at han reagerer kraftig på måten han omtales i gruppen.

– Jeg er sjokkert over at voksne mennesker fører en slik dialog i et forum som Øystein Spray Spetalen selv omtaler som åpent for alle som ønsker å delta.

Reporteren, som nylig var i Kabul og rapporterte hjem om den alvorlige situasjonen i Afghanistan for TV 2, har lite til overs for det som er skrevet om ham.

– Dette er barnslig, og Spetalen vil sikkert hevde at han bare er morsom. Men her gjør han det klart at han ønsker meg død. Slik retorikk er farlig og forkastelig. At slikt kommer fra en person med mye makt kan føre til reelle trusler. Jeg forventer at Spetalen beklager sine innspill om hvordan han vil bidra til å få meg drept.

– Potensielt farlige ytringer

– EKSTRA ANSVAR: Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, mener folk med makt og pengemakt har et ekstra ansvar for hvilke holdninger de formidler. Foto: Alex Iversen / Tv 2

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, omtaler det som er skrevet om Fredrik Græsvik i WhatsApp-gruppen som potensielt farlige ytringer.

– Vi er i en tid med mer splittelse, polarisering, hat og trusler på sosiale medier - også mot journalister. Folk med makt - også pengemakt - har et ekstra ansvar for hvilke holdninger de formidler. Uansett om de måtte hevde det er humor eller at det er en liten, lukket gruppe. Vi har ingen problemer med at folk er uenige med TV 2 og kolleger som jobber her, men man skal være klar over at ytringer som dette potensielt er farlige. Jeg håper og tror barna våre står for bedre holdninger, men lettpåvirkelige mennesker i samfunnet, kan la seg påvirke og lytte til dem med makt og posisjoner.

Også kultur- og medieminister Abid Raja (V) reagerer på innholdet i DNs artikkel.

Kultur- og medieminister Abid Raja (V) reagerer på omtalen av Græsvik. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg har kjent Fredrik Græsvik som journalist lenge, han er fabelaktig flink i sitt arbeid, har meget høy troverdighet og formidler viktige nyheter ofte fra konfliktfylte steder i verden, ofte med risiko for seg selv. Både som medieminister og som medmenneske tar jeg klar avstand fra det som er sagt om han og skrevet mot ham, sier Raja til DN.