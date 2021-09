I morgen tidlig åpner den store bilutstillingen i München. Eller bilutstilling... I 2021 heter det i stedet mobilitetsmesse. Veldig mye av fokuset hos verdens bilprodusenter er nå på elektrisk mobilitet. Og det er et ganske vidt begrep.

Mercedes har lagt inn en aldri så liten tjuvstart her. I ettermiddag og kveld har de presentert en rekke nyheter for verdenspressen. En av dem som er til stede her, er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen:

– Vi har blitt invitert til en Mercedes-forhandler som er vanvittig svær. Dette er som et norsk kjøpesenter, men de driver altså bare med én ting: De selger Mercedes! Og det vi har fått sett så langt er egentlig en maktdemonstrasjon: Mercedes satser på elbil – og det gjør de så til de grader, forteller Vegard.

– Hva er det Mercedes viser her?

– Det er flere viktige nyheter. Vi har fått se en helt ny luksus-SUV, en smart syvseter, og en elektrisk versjon av bil-ikonet G-Klasse. Og så en bil som kommer til å bli svært viktig de neste årene. Nemlig det som er en elektrisk E-Klasse, ikke helt overraskende heter den EQE. Den ser veldig bra ut. Det er naturligvis en klisje, men her kan vi virkelig si at Mercedes tar opp kampen mot Tesla. Vi snakker stor sedan med lang rekkevidde, sier Vegard.

Det går ikke forsiktig eller diskret for seg når Mercedes lanserer helt nye elbiler.

10.000 ganger i minuttet

Noen fakta:

EQE har en rekkevidde på opptil 660 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Batteriet har en kapasitet på 90 kWt. Bilen kan lades med opptil 170 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW med ladeboks via den kraftige ombordladeren. En rekkevidde på nye 250 kilometer kan lades opp på kun 15 minutter, under optimale forhold.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass i München.

Modellserien vil inneholde to varianter ved markedslansering. Flere utgaver vil komme senere, med blant annet 4MATIC firehjulstrekk, og modeller med en effekt på rundt 500 kW er under planlegging.

4x4-utgavene har Torque Shift som fordeler dreiemomentet mellom for- og bakakselen. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir en raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk. Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre, og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet, med mulighet for justeringer, om nødvendig.

Den elektriske E-Klassen blir en svært viktig bil for Mercedes de neste årene.

Oppdatere over natten

Fjæringen til den nye EQE er nært beslektet med nye S-klasse. Som tilleggsutstyr kan EQE utstyres med AIRMATIC luftfjæring. Den kombinerer luftfjæringsbelger med adaptive ADS+-dempere hvor karakteristikken kan varieres helt automatisk på hvert individuelle hjul. Under kjøring justerer et sofistikert sensorsystem demperne i henhold til veiens kvalitet.

I likhet med flaggskipet EQS tilbyr EQE muligheten til å aktivere helt nye kjøretøyfunksjoner via skybaserte oppdateringer (OTA). Det betyr at kunden kan oppdatere bilen over natten og ha nye funksjoner tilgjengelig neste morgen.

Digitalfaktoren er høy: Tre skjermer smelter sammen til én i dashbordet.

Sier fra om kø

I tillegg til muligheten for kjøp av individuelle funksjoner i Mercedes me-butikken, ligger det også an til abonnement, tidsbegrensede aktiveringer og gratis prøveperioder.

Navigasjon med elektrisk intelligens planlegger den raskeste og mest praktiske ruten, inkludert ladestopp. Den baserer seg på flere faktorer som topografi, rute, omgivelsestemperatur og fart. Den reagerer i tillegg dynamisk på trafikkork eller endring i kjørestil.

Ladestasjoner langs ruten som er lagt til manuelt, blir foretrukket i ruteberegningen, og foreslåtte ladestasjoner kan utelukkes. I tillegg beregnes de estimerte ladekostnadene per ladestopp.

Slik ser det ut i baksetet: Skal vi tippe mange av oss etter hvert kommer til å sitte her, i en EQE med taxiskilt på taket?

Tre skjermer som smelter sammen

MBUX Hyperscreen er høydepunktet i interiøret. Denne store, buede skjermenheten, går fra A-stolpe til A-stolpe. Under en felles glassflate finner du tre skjermer som visuelt smelter sammen til en skjerm.

Den valgte visningsstilen vises jevnt på alle skjermer og lysstyrken er tilpasset lysforholdene i interiøret.

Kontrollpanelene for det automatiske klimakontrollsystemet er plassert i det nedre området av det sentrale displayet og vises permanent slik at føreren og passasjeren foran kan justere temperatur og ventilasjon direkte.

Mercedes kjører i gang en voldsom elbil-offensiv, EQE er en av de viktigste bilene her.

Takstativ og hengerfeste på EQE

Som ekstrautstyr har EQE automatiske komfortdører foran. Når sjåføren nærmer seg bilen, sklir dørhåndtakene ut. Når sjåføren er nært nok, vil førerdøren åpnes automatisk. Med ett trykk kan de automatiske komfortdørene åpnes eller lukkes. Sjåføren kan enten bruke de tradisjonelle dørhåndtakene, bilnøkkelen eller MBUX-systemet. Når bremsepedalen trykkes inn lukkes sjåførdøren automatisk.

I München får vi i Broom bekreftet at EQE vil komme med både takstativ og hengerfeste. Det er viktig for mange norske kjøpere. I forhold til lansering, heter det offisielt at EQE er forventet på norske veier i løpet av sommeren 2022.

