Solberg fyrer løs: – Det unner jeg ikke Norge

Mandag 13. september nærmer seg med stormskritt, og skjebnen til statsminister Erna Solberg skal avgjøres.

Vil det norske folk ha en tredje periode med borgerlig regjering, eller er det venstresiden sin tur til å ta over makten?

– Vi kan bedre

I et intervju med TV 2 søndag ettermiddag, åtte dager før valgdagen, sier Erna Solberg at hun overhodet ikke unner Arbeiderpartiet og Jonas seieren.

– Hvis det bare hadde handlet om å være hyggelig med Jonas, så hadde det vært greit. Men dette handler om det norske samfunnets utvikling de neste fire årene, og det unner jeg ikke Norge. Jeg mener vi kan bedre. Det Ap går til valg på nå, er ting vi ikke mener er riktig, sier Solberg.

Utspillet kom under «Folkets spørretime», hvor TV 2s lesere selv kunne sende inn spørsmål til statsministeren.

– Hvordan vil Norges befolkning merke det, dersom Høyre går ut av regjering?

– Det første som vil skje er de tingene de har lovet å reversere. Folk innenfor psykisk helse og rus vil få mindre valgfrihet. De har sagt at de vil senke kravene til lærerne i skolen, og det tror jeg er dumt. Da blir det færre som vil ta videreutdanning, og færre som vil få lov av kommunen til å ta videreutdanning, sier Solberg.

FOLKETS SPØRRETIME: Erna Solberg svarte på TV 2s leseres spørsmål under Folkets spørretime, søndag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Tar Norge i feil retning

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at han syntes det er trivelig at Erna Solberg vil være hyggelig med ham, men at det finnes langt bedre argumenter for et regjeringsskifte enn det Solberg kommer med.

– Etter åtte år med høyreregjering har forskjellene økt, klimautslippene knapt gått ned, og altfor mange står fortsatt utenfor arbeidslivet. Disse oppgavene trenger vi offensive satsinger for å få gjort noe med, og det er det Arbeiderpartiet går til valg på, sier Støre.

Mens Solberg ikke unner Norge en regjering ledet av Støre, kommer Ap-lederen med et kontant svar tilbake.

– Solberg og jeg deler nok ambisjonen om at vi skal skape flere arbeidsplasser og ha et sterkt velferdstilbud. Problemet hennes er at Høyres løsninger tar Norge i feil retning. Privatisering, sentralisering og skattekutt til landets rikeste har ikke vært noen god oppskrift på å løse de store utfordringene, sier Støre.

FNYSER AV KRITIKKEN: Jonas Gahr Støre bryr seg fint lite om stikket fra Solberg. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ikke tiden for eksperimenter

På spørsmål om hvorfor folk skal gå til stemmeurnene og velge nettopp Høyre, ber Solberg nordmenn om å tenke seg om, og om vi har det bra i Norge i dag eller om vi har det dårlig.

– Jeg mener vi har det bra. Ledigheten går ned, vi har flere sysselsatte. Vi har et helsevesen som er veldig godt, og vi har en skole som utvikler seg hvor flere gjennomfører, sier Solberg.

Statsministeren understreker at det ligger masse konkrete ting bak alle disse stikkordene.

– Men det er viktig å tenke over at det er kanskje ikke tiden for eksperimenter. Nå har vi vært gjennom en pandemi, nå skal vi komme oss godt ut av den pandemien, sier Solberg avslutningsvis.