Knusende overlegen Carlsen vant turnering

Tirsdag fra kl. 16.30: Se Norway Chess på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Vladislav Artemiev 2,5-0,5 (2-0 sammenlagt)

Lørdag var det bare en museglipp som hindret ham fra å avgjøre etter tre partier. Søndag ble det en problemfri ferd mot seieren.

Det er den tredje turneringen Carlsen vinner i online-touren. Han har i tillegg samlet flest poeng totalt, og vil gå inn i den siste turneringen i slutten av september som leder.

– Det var veldig hyggelig å avslutte med min beste turnering i touren, sier 30-åringen til TV 2.

Klar ledelse

I den tiende turneringen er det ti spillere med: De åtte beste fra touren, samt to wildcard-plasser. Alle skal møte alle, med én motstander hver dag.



Det erstatter ordningen fra de andre turneringene, der det har vært gruppespill og utslagsrunder.

Carlsen starter med flest poeng, mens Wesley So har nest flest. 30-åringen går ikke helt med på at han eller So uansett kommer til å vinne.

– Det hender i sånne type turneringer at ganske klare ledelser plutselig blir spist opp, men det er klart på papiret at det er vanskelig for den andre å ta igjen, erkjenner han.

– Vi får se. Plutselig har det gått fem runder, og så ser det helt annerledes ut, påpeker Carlsen.

Tidsnød for Artemiev

Sjakkeneren startet første parti søndag med hvite brikker. I motsetning til lørdag hengte Artemiev bedre med på tiden, men likevel ødela det for ham i partiets avgjørende fase.

– I de kritiske øyeblikkene satt han igjen med ett eller to minutter igjen. Mot Magnus Carlsen blir du straffet for feil, slo TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer fast.

Artemiev skapte problemer for Carlsen i andre parti, men verdensmesteren forsvarte seg godt og skaffet remis. Da trengte 30-åringen bare remis i tredje parti for å sikre turneringsseieren.

Det stanset ikke ham fra å spille offensivt. Artemiev måtte naturlig nok gjøre det samme, men det førte bare til at russeren ble utspilt av Carlsen. Allerede etter 20 trekk hadde verdensmesteren vinnerprosenter på mer enn 90 fra sjakkcomputeren.

Artemievs ga opp sine desperate forsøk på å snu partiet etter 49 trekk.

– Det siste partiet var nydelig. Kontroll hele veien fra Magnus, sa Hammer, før han slo fast:

– Det var en maktdemonstrasjon.

Carlsen ser selv en tendens gjennom partiene mot den 23 år gamle russeren.

– Han får en del gode stillinger, men havner i tidsnød og sliter med å gjennomføre det. Jeg vet ikke om det går på selvtillit eller hva det er. Jeg føler at jeg ganske ofte greier å kjempe meg tilbake, sier han.

Neste utfordring for sjakkongen blir Norway Chess. Der skal han blant annet møte VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij.

Turneringen starter på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play tirsdag fra kl. 16.30.