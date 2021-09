Mann i 50-årene omkom etter trafikkulykke på Karmøy

To personbiler kolliderte på Vestre Karmøyveg ved Sandve søndag ettermiddag. En person i 50-årene er bekreftet omkommet.

Politiet i Sør-Vest skrev på Twitter i 15.45-tida søndag at brannvesenet jobbet med å frigjøre en person etter at to personbiler kolliderte på Karmøy. Det var en person i hver bil, og det blir beskrevet som en møteulykke.

Ulykken omtales som svært alvorlig, og ved 17.15-tiden melder politiet på Twitter at en person er bekreftet omkommet. Personen ble bekreftet omkommet på stedet. Ifølge NTB er det snakk om en mann i 50-årene.

Pårørende er varslet om dødsfallet.

I tillegg til den omkomne, er en annen person, en mann i 40-årene, sendt til sykehus med luftambulanse.

– Personen som satt fastklemt er nå frigjort, og blir fraktet til sykehus i luftambulanse, opplyser politiet.

Det er ifølge vitner på stedet store materielle ødeleggelser. Veien er stengt, og det er omdirigering på stedet.

Ulykkesgruppa fra Vegvesenet og kriminaliteknikere fra politiet er på vei til stedet.