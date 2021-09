Kontrakten manglet bare signaturen: – Hadde sikkert vært ute og festet hver helg

For tre år siden tok Kristian Thorstvedt (23) et viktig valg, men det valget hadde han trolig ikke tatt uten farens hjelp.

2. januar 2018 mottar Kristian Thorstvedt en mail fra University of New Hampshire.

Etter å ha fått beskjed fra Stabæk om at de ikke ønsker å gi ham en proffkontrakt har Thorstvedt begynt å se seg om etter neste steg.

Aller helst ønsker han å fortsette i en ny norsk klubb, men etter samtaler med det amerikanske universitetet er det en ny mulighet som dukker opp.

I mailen har universitetet og fotballtreneren Marc Hubbard skissert en fireårsplan. Han vil få stipend som dekker store deler av utgiftene, og han har sju dager på å svare på tilbudet.

– Det var ekstremt nære. Pappa sa til skolen at jeg var 95 prosent sikker på at jeg kom til å reise over. Det eneste som manglet var at jeg signerte kontrakten, sier Kristian Thorstvedt til TV 2.

I mellomtiden tar pappa Erik Thorstvedt kontakt med en gammel venn. Han ringer Viking-sjef Bjarne Berntsen og spør om det er mulig for sønnen å få et prøvespill for Viking. Også Stabæks juniortrener Gaute Larsen kontakter Berntsen for å hjelpe Thorstvedt.

Prøvespillet går bra. Én måned senere signerer han for Viking.

RØRT: Kristian Thorstvedts tårer rant da han og Bjarne Berntsen feiret Vikings cupgull i 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg hadde sikkert vært ute og festet hver eneste helg

Ganske nøyaktig to år senere blir Thorstvedt solgt til belgiske Genk. Han blir da det største salget Viking har gjort i deres historie. Da har han allerede etablert seg som en av Eliteseriens beste spillere, samt tatt cupgull med Viking.

Men alt kunne vært annerledes. Hadde ikke pappa Erik Thorstvedt kontaktet Bjarne Berntsen hadde han trolig vært i USA nå, og ikke på landslagssamling med Ståle Solbakken.

– Da hadde jeg sikkert vært ute og festet hver eneste helg og studert noe greier. Så jeg er glad for at jeg sitter her nå, sier Kristian Thorstvedt.

For beskjeden fra Stabæk om at de ikke ville gi ham en kontrakt var tøff for 18-åringen. Men han var ikke overrasket. På G16-laget satt han mye på benken. Da han kom til G19-laget, fikk nesten alle vennene hans trene med A-laget.

– Det var tøft å se alle kompisene trene med A-laget. Jeg unnet dem jo det, men det var tøft, sier Genk-proffen.

Samtidig er han usikker på om han hadde vært landslagsspiller dersom han ikke ble vraket av Stabæk.

– Jeg tror det er ekstremt viktig for en fotballspiller å ha litt motgang. For meg kom det i ung alder, mens andre flyter på en bølge og er store talenter fra de er åtte år gamle. De opplever kanskje ikke motgang før de er i voksenfotballen og da tror jeg det er tøft. Man kan på en måte si at jeg var heldig som opplevde det i ung alder.

UTVIST: Kristian Thorstvedt fikk rødt kort da Norge tapte mot Tyrkia tidligere i år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Var treig og lav

Mens Thorstvedt nå blir sett på som en fysisk og tøff spiller var ikke det tilfelle tidligere. Det tok lang tid før kroppen hans utviklet seg. Plutselig var han 189 centimeter høy.

– Jeg var ikke helt ferdig utviklet fysisk. Jeg var treig og hadde dårlig motorikk. Kroppen hadde ikke satt seg, men da det kom seg startet ting å funke bedre. Jeg var ganske lav lenge før jeg begynte å vokse i 17-18-årsalderen. Jeg tror det også har hjulpet meg. Mens de andre var større og sterkere, måtte det gå raskere i hodet mitt, sier Thorstvedt.

Og akkurat det med å være rask i hodet er noe landslagssjef Ståle Solbakken også har notert seg.

– Kristian er en veldig god mellomromsspiller og det han mangler av fart i beina, det har han i hodet. Også er han skikkelig fandenivoldsk. Jeg liker mentaliteten hans, sa Solbakken etter Latvia-kampen.

RASKT: Mens kroppen til Kristian Thorstvedt utviklet seg treigt, har karrieren de siste årene utviklet seg raskt. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Kjeftet seg inn i startelleveren

Det var heller ikke skrevet i stjernene at Thorstvedt kom til å være en viktig del av Ståle Solbakkens landslag. Debuten fikk han for «nødlandslaget» under ledelse av Leif Gunnar Smerud.

Og etter Latvia-kampen fortalte Solbakken at det var så vidt han kom seg med til den første samlingen i Spania. Hvor han viste seg frem med mål mot Gibraltar.

– Han kom som kanskje en av de siste til den samlingen, men spilte seg inn på laget etter noen «crazy» treninger, sa Solbakken.

Da TV 2 konfronterte Thorstvedt med hva Solbakken la i «crazy» treninger, måtte han le litt, før han svarte:

– Jeg gjorde ikke noe crazy i mine øyne. Da vi drillet laget dagen før kampen var jeg ikke i startelleveren, men jeg tok dirigent-rollen, kjeftet og kommanderte på treningen for de som var tiltenkt plass på benken.

– Jeg hadde ikke sett for meg å starte da. Så dagen etterpå kom jeg litt sent til frokost og slengte nedpå to skiver med nugatti. Etter frokosten tok Ståle meg til siden og sa at jeg skulle starte, ler Thorstvedt.