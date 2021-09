Restene av tropisk orkan på vei mot Norge: – Blir enorme kontraster

Høytrykket som har gitt ganske så fint vær i Sør-Norge og litt skiftende vær i resten av landet i helgen, er på vei bort fra Norge.

– Et lavtrykk kommer så inn fra Island og brer seg innover landet vårt, og det er Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge som vil merke det mest. Sør- og Østlandet blir liggende litt i le, som de ofte gjør, forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Ina Ynnesdal, til TV 2.

For Sør- og Østlandet betyr le-posisjonen skikkelig sommervær.

– Her kan temperaturene øke og sommeren kommer tilbake. Det blir mellom 20 og 25 grader, og dette varer nok til rundt torsdag, forteller meteorologen.

StormGeos værkart viser at det onsdag kan bli hele 28 grader i Oslo.

80 millimeter på et døgn

Videre forteller Ynnesdal at det er noe litt spesielt som skjer værmessig for Norge den kommende uken.

– Det spesielle som skjer nå er at restene av den tropiske orkanen «Ida» vil påvirke landet tirsdag og onsdag. Ikke med så mye vind, men med ganske mye nedbør.

Det er spesielt Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland som vil få skikkelig bruk for paraply og regntøy disse dagene, ifølge meteorologen.

– Det er snakk om opp mot 80 millimeter i døgnet på tirsdag og kanskje 50 millimeter onsdag. Så det blir to veldig våte døgn i de områdene. Det kan også bli kuling, men det er ikke uvanlig. Det er mest nedbør disse restene drar med seg.

– Enorme kontraster

Vestlandet sør for Stad vil også få noe nedbør, men ikke på langt nær så mye som nevnt over. Samtidig vil Sør-Norge fortsatt ligge i le, og den varme vinden restene av «Ida» trekker med seg er med på å gi fint og varmt vær der.

– Det kan nok sikkert oppleves litt som såkalt «Indian summer», selv om det egentlig er litt senere på året man snakker om det. Men det har altså vært minusgrader i fjellet og i innlandet, så at det nå blir opp mot 25 grader vil nok gjøre at folk føler at det er litt «Indian summer», sier meteorologen, og legger til:

– Det blir i alle fall enorme kontraster i landet tirsdag og onsdag. Det blir skikkelig sommer noen steder, mens midtre deler av landet bare får tidenes høststemning og masse nedbør.

Ekstremværet «Ida» fikk fatale konsekvenser da det traff USA forrige helg. Rundt 50 personer er så langt bekreftet døde, og herjingene har skapt enorme skader i flere stater.

Nå er «Ida» nedskalert fra orkan til tropisk storm. Men det er altså først og fremst nedbør restene av «Ida» vil gi Norge.

MYE REGN: Denne illustrasjonen viser hvor det kommer mest nedbør frem til og med onsdag. Foto: StormGeo

Usikkert mot helgen

Fra torsdag og inn mot helgen blir detaljene litt mer usikre, og værutsiktene er ikke like tydelige.

– Vi ser fortsatt disse lavtrykkene i vest, men detaljene ser litt usikre ut med tanke på hvor mye nedbør som kommer og hvem som får det. Kanskje til og med Sør- og Østlandet kan få litt nedbør neste helg, sier Ynnesdal.

Hun understreker at dette foreløpig er usikkert, men at det enn så lenge ikke er noe høytrykk i sikte for noen landsdel neste helg.

– Det er nok Vestlandet, Trøndelag og Nordland som er mest utsatt for nedbør da også, men det betyr ikke at Finnmark og Sør-Norge slipper unna, selv om de nok får mye opphold.

Meteorologen sier at det som avgjør temperatur og luft for neste helg er hvilken plassering lavtrykkene får.