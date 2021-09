Verstappen vant på hjemmebane - overtok ledelsen i Formel 1

Se løpet i Sportsnyhetene øverst!

For første gang på 36 år er Formel 1-sirkuset i Nederland, og nok en gang handlet det om superduellen mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton.

Red Bull-sjåføren hadde førsteposisjonen, og ikke minst publikumet i ryggen. Rundt 70.000 var på plass i Zandvoort, hvor de aller fleste nok heiet på Verstappen, som kjørte på hjemmebane.

Max Verstappen leverte foran fansen, og slo Hamilton. Dermed tok han 25 poeng, som gjør at den nederlandske sjåføren klatrer til førsteplass i Formel 1-sammendraget.

Nå skiller det tre poeng i favør Verstappen, etter at Hamilton sanket 19 poeng etter å ha blitt andremann og fått beste rundetid i løpet.

– Dette er utrolig. Forventingene var store, og det er aldri enkelt å leve opp til det. Jeg er så glad for å vinne her og ta ledelsen i sammendraget, sier Verstappen.

– For et løp og for et publikum. Gratulerer til Max. Jeg ga alt jeg hadde og prøvde, men han var for rask, sier Hamilton.

Hamilton frustrert

Etter 21 runder gikk Hamilton først inn til depotstopp, før Verstappen fulgte runden etter. Der tapte Hamilton ni tideler til rivalen etter slurv.

Det ble et nytt dekkskifte etter 41 runder. Hamilton ble hanket inn for å skifte til medium-dekk. Men han var ikke veldig fornøyd med tidspunktet for byttet.

– Hvorfor tok dere meg ut her med all trafikken? spurte Hamilton Mercedes-teamet sitt.

Verstappen hadde harde dekk, som holdt hele veien inn. For Hamiltons del ikke dette selvsagt.

– Jeg tror ikke jeg kan holde ut i disse dekkene.

Mercedes-sjåføren knappet innpå Verstappen, men veteranen var forvirret. Støtteapparatet ville nemlig at han skulle fullføre med dekkene, men det mente Hamilton ikke var mulig om han skulle hamle opp om seieren.

Drama mellom lagkamerater

Valtteri Bottas skiftet dekk like før, og trosset Mercedes beskjed om ikke å gå for beste rundetid. Bottas tok midlertidig ny bestetid umiddelbart, og så ut til å snyte egen lagkamerat for et verdifullt poeng. Bottas er ryktet bort fra Mercedes etter denne sesongen, og rykteflommen blir nok ikke mindre etter søndagens opptrinn.

Hamilton skiftet dekk for tredje gang for å få beste rundetid og det ene bonuspoenget, og på sisterunden lyktes han.

– Jeg gikk ikke for løpets rundetid, og roet det ned på slutten, hevdet Bottas i intervjuet etter løpet.

Briten kunne blitt historisk om han hadde vunnet dagens løp. Briten har nemlig 99 seire. Men milepælen lar vente på seg.

Neste runde går i Italia neste helg. Det gjenstår ni runder av sesongen som avsluttes i Abu Dhabi i desember.