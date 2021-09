Sarah Harding fra Girls Aloud er død

39 år gamle Sarah Harding fra popgruppen Girls Aloud døde søndag morgen.

Det er Hardings mor som deler det triste budskapet om at datteren har tapt kampen mot kreften i et innlegg på datterens Instagram-profil søndag ettermiddag.

– Det er med stor sorg at jeg i dag deler beskjeden om at min vakre datter Sarah dessverre har gått bort. Mange av dere vet om hennes kamp mot kreften, og at hun kjempet så hardt mot diagnosen inntil hennes siste dag, skriver moren.

Delte diagnosen på Twitter

I 2020 fortalte Harding åpent om at hun kjempet mot brystkreft med spredning. Hun delte den gang selv beskjeden beskjeden på Twitter, til et bilde av seg selv i sykesengen.

– Det er ingen enkel måte å si dette på, og det føles surrealistisk å skrive dette, men her kommer det: Tidligere i år fikk jeg diagnosen brystkreft, og for et par uker siden fikk jeg den forferdelige nyheten om at kreften har spredt seg til andre deler av kroppen min.

Populær popgruppe

Harding var fra 2002 et av medlemmene i popgruppen Girls Aloud, sammen med Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts og Kimberley Walsh.

Gruppen hadde enorm suksess på 2000-tallet, og er blant annet kjent for sangene Love Machine, The Promise og Call The Shots. De regnes som et av tidenes største band i Storbritannia.

Harding har også jobbet som skuespiller og modell.

SAMLET I 2007: Her er alle medlemmene i Girls Aloud samlet på en filmpremiere i London i 2007. Foto: Alastair Grant

Her er innlegget moren har delt på Hardings Instagram-konto: