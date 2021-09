Ett parti gjør kjempehopp i TV 2s ferske måling

Etter en god uke for Senterpartiet, er Jonas Gahr Støres posisjon styrket selv om Arbeiderpartiet fortsatt ligger an til sitt svakeste valg siden 1924.

Det viser TV 2s siste partibarometer fra Kantar.

Partilederne samlet til debatt på TV 2. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Senterpartiet går frem 1,6 prosentpoeng, til 14,0 prosent. Dermed har partiet beveget seg hele tre prosentpoeng oppover på en liten uke. På onsdag fikk partiet 11,0 prosent.

Den markante fremgangen alene løfter Støres foretrukne regjeringsgrunnlag, bestående av SV, Sp og Ap, til 86 mandater og flertall på Stortinget.

Ap og SV noterer bare marginale endringer.

Samtidig er Miljøpartiet De Grønne i trøbbel. Partiet har beveget seg på fem- og sekstallet siden FNs klimarapport ble publisert i august, men med 4,3 prosent på dagens måling faller partiet faretruende langt ned mot sperregrensen.

Situasjonen er enda verre for KrF. Etter to målinger på firetallet, faller partiet igjen tilbake under sperregrensen med 3,6 prosent. Der har partiet ligget på 10 av 15 Kantar-målinger så langt i år.

Høyre går 0,8 prosentpoeng tilbake etter en god måling før helgen, men holder seg over 20-streken. Samtidig fortsetter Frp sin «sagtann-bevegelse» med en oppgang på ett prosentpoeng denne gangen.

Se full oversikt over andre-gruppen nederst i artikkelen.

Fortsatt dynamikk i valgkampen

294 000 velgere som stemte ved forrige valg har fortsatt ikke bestemt seg så langt i dag. Og blant dem som har bestemt seg viser tallene at det fortsatt er stor bevegelse mellom partiene.

Arbeiderpartiet lekker fortsatt til partiene til venstre for seg, men antallet Ap-velgere 2017 som flytter til SV er nå noe mindre enn tidligere.

Samtidig er lekkasjen til Senterpartiet begynt å øke igjen. På den positive siden har partiet til sammen et pluss på 48 000 velgere i forhold til høyresidepartiene Høyre og Frp. Partiet henter også betydelig flere av dem som ikke stemte i 2017, de såkalte hjemmesitterne, enn tidligere.

Frp sliter med lekkasje til gruppen «andre». I tillegg forsvinner 25 000 flere velgere til Senterpartiet enn de får tilbake. Sylvis parti mister også 18 000 flere velgere til Ap enn de får tilbake.

– Det er en ny trend vi først la merke til for en uke siden, bemerker TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

63 prosent av Høyres velgere fra 2017 holder fortsatt fast ved partiet, som har en klart økende lekkasje til Senterpartiet. Det er en utvikling som skjøt fart på onsdag, dagen etter at regjeringen fremmet sitt forslag om petroleumsbeskatning. Høyres tidligere velgere er en viktig bidragsyter til at Venstre fortsatt holder seg over sperregrensen. Høyre mister 20 000 velgere mer enn de mottar i bytteforholdet til sin liberale lillebror.

KrF har denne gangen en lav lojalitet, bare 56 prosent av partiets velgere fra 2017 holder fast ved sitt valg den gangen. Som vi har vært inne på, forsvinner en del av stemmene til partiene De kristne, Sentrum og Demokratene. Disse lekkasjene er imidlertid ikke alene nok til å forklare hvorfor KrF faller under sperregrensen denne gangen. KrF mister også 8000 flere velgere til Senterpartiet enn de får tilbake. Som et lite lys i tunnelen har KrF hele 22 prosent av sine 2017-velgere på gjerdet. Dette er velgere som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal stemme. Her ligger et viktig potensial for Kjell Ingolf Ropstad de neste dagene.

Miljøpartiet De Grønne sliter med svært lav lojalitet på denne målingen. Bare 43 prosent av velgerne fra 2017 sier de vil stemme MDG igjen. Partiet lekker flest velgere til SV. Partiet får 20 000 flere fra Arbeiderpartiet enn de gir tilbake. Skulle Støre og hans strateger klare å friste disse gamle AP-velgerne til å vende hjem, kan MDG raskt befinne seg under sperregrensen. Partiet var på enkelte målinger det største partiet blant kvinner under 30 i dagene etter at FNs klimarapport ble publisert. Nå er støtten kraftig redusert i denne gruppen.

Sju av ti Rødt-velgere fra 2017 holder fortsatt fast ved partiet. 39 000 nye velgere kommer fra Ap – som ikke får noen tilbake. Partiet har nå vesentlig færre tidligere hjemmesittere i sin kolonne. Dette er en troløs gruppe, så det er et sunnhetstegn for Rødts nivå at de har «mistet» flere av disse velgerne. Nedsiden er for øyeblikket vesentlig mindre enn den var.

Senterpartiet har nå en lojalitet på 72 prosent blant velgerne fra 2017. Dette er opp 12 prosentpoeng fra bunnen. Partiet henter nå 28 00 flere velgere netto fra Høyre enn målingen vår 2. september, samt henter 13 000 flere netto fra Arbeiderpartiet og de har de siste 4 dagene mobilisert 32 000 flere av sine tidligere velgere fra 2017.

SV står i praksis på stedet hvil og virker som en av valgkampens vinnere. Lysbakkens organisasjon strammer grepet om konkurrentene internt på venstresiden.

Venstre har en lojalitet på 42 prosent og lekker fortsatt en del velgere til MDG og SV. Samtidig får partiet tilbake velgere fra Høyre og tidligere hjemmesittere.

Andre partier

De øvrige partiene har oppslutning fra 4,9 prosent av velgerne på denne målingen.

Undersøkelsen er utført av Kantar i perioden 31.8 - 3.9. med 1388 respondenter. 82,7 % har en mening. Feilmarginen er mellom +/- 1,1 og +/-2,3 poeng.