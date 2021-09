Overgrepsskandale ryster islandsk fotball

Kolbeinn Sigthórsson sørget for tidenes islandske fotballøyeblikk da han sendte landet sitt til EM-kvartfinale på bekostning av Englands stjerner i 2016.

Drøyt fem år senere befinner spissen seg i midten av en overgrepsskandale som ryster islandsk fotball.

Thorhildur Gyda Arnarsdottir gikk nylig åpent ut hos RÚV og hevdet at hun og en annen kvinne ble utsatt for vold og seksuelle overgrep av en landslagsspiller i forbindelse med et nattklubbesøk i Reykjavik i 2017.

Sigthórsson har i etterkant gjort seg til kjenne og avvist beskyldningene.

– Jeg kjenner meg ikke igjen at jeg trakasserte dem, og heller ikke at jeg har vært voldelig og nektet skyld. Oppførselen min var imidlertid ikke forbilledlig, og det beklager jeg. Jeg beklaget det den gangen, tok ansvaret og tilbød at vi gjorde opp mellom oss, skriver Sigthórsson i uttalelsen.

Mannefall i fotballforbundet

Sigthórsson betalte erstatning til Arnarsdottir og den andre kvinnen. I tillegg ga han drøyt 200.000 norske kroner til Stígamót, en organisasjon som jobber for ofre etter seksuelle overgrep. Ifølge Arnarsdottir var det hennes forslag.

Det islandske fotballforbundet (KSÍ) ble varslet og tilbød Arnarsdottir en kompensasjon mot at de signerte en taushetserklæring. Skal man tro RÚV, ble Arnarsdottir tilbudt 20.000 norske kroner, men forslaget ble avvist. Saken ble også anmeldt til politiet, men det har ikke resultert i noe.

Overgrepsskandalen har utløst hektisk møtevirksomhet i KSÍ denne uken. Etter flere krisemøter endte det med at formann Gudni Bergsson og 16 andre styremedlemmer trakk seg fra sine roller i fotballforbundet.

SUSPENDERT: Kolbeinn Sigthórsson signerte for IFK Göteborg tidligere i år. Nå er han suspendert av klubben. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Sigthórsson har blitt suspendert av klubben sin, IFK Göteborg, mens de foretar en intern gransking. Det bekreftet IFK Göteborg på sine nettsider denne uken. Sigthórsson forsvant også ut fra den islandske troppen denne samlingen.

Tolv tause minutter

Historien om Sigthórsson blir kjent bare uker etter at Hanna Bjorg Vilhjalmsdottir, leder av likestillingsutvalget hos Islands lærerforening, tok et oppgjør i avisen Vísir med det hun mente var et kvinnefiendtlig fotballforbund.

Der delte Vilhjalmsdottir en historie om en ung kvinne som skal ha blitt gruppevoldtatt i 2010 av en gjeng som inkluderte landslagsspillere. Saken skal ifølge Vilhjalmsdottir ikke ha fått konsekvenser for noen av spillerne.

Bergsson uttalte til RÚV at forbundet ikke hadde fått melding om noen seksuelle overgrep, men dagen etter delte Arnarsdottir historien om Sigthórsson. Det ledet til at Bergsson og 16 andre er ferdige i KSÍ.

Mens det henger mørke skyer over islandsk fotball, prøver landslaget å redde et syltynt håp om å kvalifisere seg til neste års VM-sluttspill. Etter fire kamper har Island kun tre poeng. I 0-2-tapet for Romania torsdag var de islandske tilskuerne stille i de første tolv minuttene for å vise sin støtte til ofrene.

– Det er veldig vanskelig for spillerne å bli automatisk mistenkt for noe de ikke har gjort, sa Islands landslagssjef Arnar Vidarsson på en pressekonferanse i starten av denne samlingen, gjengitt av statskanalen RÚV.

– Det er veldig vanskelig å si noe riktig nå. Det betyr ikke at vi er likegyldige, men det er veldig viktig at folk innser at det er vanskelig for spillerne fordi de er redde for å si noe galt, fortsatte Vidarsson.