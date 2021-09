Karantenekaos for Premier League-stjernene: Etterforskes for brudd på koronaregler

Se en rekke VM-kvalifiseringskamper i kveld på TV 2 Play!

I forkant av landslagspausen ble Premier League-klubbene enige om ikke å slippe spillere til rødlistede land, ettersom det ville føre til karantene.

Det betød at en rekke stjerner ikke dro på landslagsoppdrag, spesielt i Sør-Amerika.

Likevel gjorde to klubber unntak. Aston Villa sendte duoen Emiliano Martinez og Emiliano Buendia, mens Tottenham lot nysigneringen Cristian Romero og Giovani Lo Celso dra til Argentina for å spille VM-kvalik.

Etterforskes i Brasil

Nå kan det vise seg at Premier League-spillerne har brutt koronareglene i Brasil. Her må folk som har vært i Storbritannia i løpet av de siste to ukene tilbringe 14 dager i karantene.

Argentina møter nemlig Brasil på bortebane søndag, og de regjerende Copa America-mesterne ankom nabolandet fredag etter å ha beseiret Venezuela 3-1.

Ifølge Sky Sports skal brasilianske helsemyndigheter oppsøke Argentina-troppen i forkant av storoppgjøret. Der vil de undersøke hvorvidt Premier League-spillerne har brutt karantenereglene.

Har ikke firerbanden tilstrekkelig dokumentasjon som viser at de har unntak fra karantenereglene, får de ikke spilt toppkampen mot Brasil. Den spilles kl. 21.00 søndag.

Uenigheter mellom Villa og Argentina

Det er ikke det eneste rotet landslagspausen har medført. Aston Villa sendte nemlig sin argentinske duo på landslagsoppdrag i visshet om at de kunne returnere umiddelbart etter Brasil-kampen.

Men Argentina-sjef Lionel Scaloni hevder at han er helt uvitende om en slik avtale med Villa. Han har sagt at Premier League-spillerne også skal være en del av landslagstroppen i den siste kampen mot Bolivia på torsdag.

– Spillerne er her for å spille alle tre kamper, Vi har aldri hatt noe begrensinger fra klubbene. Vi snakket sammen og ble enige om at de skulle bli sendt, sa Scaloni.

Tottenham skal ikke ha blitt enige med Argentina om en tilsvarende avtale som Aston Villa påstår at de har. Det betyr at Romero og Lo Celso går glipp av Premier League-kampen mot Crystal Palace lørdag klokken 13.30.

Buendia og Martinez går glipp av Aston Villas bortekamp mot Chelsea klokken 18.30 samme dag.

Karantene på en øy i Kroatia

De to Premier League-klubbene skal imidlertid ha en plan for hvordan spillerne skal gjennomføre karantenetiden. De har nemlig tenkt å sende de fire spillerne til en øy i Kroatia, ifølge nettstedet Today in 24.

Grunnen skal være at de kan trene og bruke karantenetiden mer effektivt enn det de ville gjort i England. Der er det strengere regler for hvordan man overholder karantene.

Det er ingen innreisekarantene fra Kroatia til Storbritannia.