Foreldrene til Birgitte Tengs åpner for å droppe erstatningskravet mot fetteren

HAUGESUND (TV 2): Onsdag ble en mann i 50-årene siktet for å ha drept Birgitte Tengs. Nå sier foreldrenes bistandsadvokat at de åpner for å droppe erstatningskravet mot fetteren – dersom de blir overbevist om hans uskyld.

På onsdag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Pågripelsen kom som et resultat av at politiets Cold case-gruppe har gjort flere nye undersøkelser i den uoppklarte drapssaken.

Ifølge politiet er det et DNA-spor som er utslagsgivende for pågripelsen.

Fredag ble mannen varetektsfengslet, da retten ga politiet medhold i at det er skjellig grunn til å tro at mannen har begått drapet.

Har trodd det var fetteren

Nyheten kom som et sjokk på Birgittes foreldre, opplyser deres bistandsadvokat Erik Lea til TV 2 søndag.

– Denne uka har vært mye opp og ned. Da de fikk vite dette var de aldeles fortvilet. De gråt og var i sjokk, sier Lea.

Foreldrene har helt siden 1997 trodd at det var Birgittes jevnaldrende fetter som er drapsmannen. Politiet pågrep og siktet fetteren. Den påfølgende etterforskningen har blitt kraftig kritisert, blant annet for at fetteren ble utsatt for isolasjon og avhørsmetoder som man ikke lenger bruker i politiet fordi de gir svært upålitelige resultater.

Fetteren tilsto drapet, men trakk senere tilståelsen. I lagmannsretten ble han i 1998 frikjent for drap, men likevel dømt til å betale et erstatningskrav.

Lea forteller at foreldrene til Birgitte har vært overbevist om fetterens skyld siden han ble pågrepet, og at de har stolt på politiet.

– Foreldrene har trodd det på tross av dommen i lagmannsretten. De har levd på erstatningsdommen, som ble bekreftet av høyesterett i fjor, sier advokat Lea.

Nå forteller han også at foreldrene er forberedt på å frafalle erstatningskravet, om de blir overbevist over fetterens uskyld.

– Mine klienter er i stand til å bare frafalle det kravet. Det er klart det blir aktuelt om han som nå er pågrepet for eksempel tilstår, og man blir sikre. Man opprettholder jo ikke et erstatningskrav mot en mann som er uskyldig, sier Lea.

Han understreker at foreldrene kun har forholdt seg til det politiet har sagt i alle år, og at man heller ikke nå har et bevisbilde som gjør at man kan konkludere endelig med at mannen som nå er pågrepet er gjerningspersonen.

Ingen slutt

Mannen i 50-årene er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000, har politiet tidligere opplyst. Han nekter kategorisk for begge anklagene ifølge hans forsvarer.

Ettersom han ikke har tilstått, opplyser Lea at foreldrene nå ennå ikke kan se noen slutt på den svært krevende saken om drapet på deres datter.

– Det er klart, om man hadde fått en skikkelig, detaljert tilståelse, da hadde vi vært ved veis ende. Men om bevisbildet står seg slik det er nå, så skal de gjennom en rettsak, kanskje våren 2022. Så kommer det kanskje en ankesak høsten 2022 eller våren 2023. Og hvis han fortsatt nekter vil dette fortsette. Derfor har det ingen slutt på det nåværende tidspunkt for foreldrene til Birgitte, sier Lea.

– Spesielt

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, mener på tross av at foreldrene nå åpner for å droppe erstatningskravet at dette burde blitt gjort for lenge siden

– Det er litt spesielt at man ikke kan ta stilling til og konkludere i dette spørsmålet, sier Sjødin.

Han peker på at fetteren ikke har vært en del av etterforskningen på mange år.

– Politiet sier at han ikke er siktet eller mistenkt, de har pågrepet en mann og de ser bort fra tilståelsen som var det eneste beviset i saken, sier advokaten.

Vurdere anke

Den siktede mannen vurderer å anke varetektsfengslingen til lagmannsretten, opplyser hans forsvarer Stian Kristensen til TV 2 søndag.

Kristensen forteller at en av hans kolleger besøkte den drapssiktede mannen i fengsel lørdag.

– Så skal jeg ut og besøke ham i morgen. Da skal vi ta endelig stilling til hvorvidt det blir en anke over fengselingskjennelsen fra tingetten, sier Kristensen.