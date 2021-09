Sitter fengslet her: – Har ikke tatt en endelig avgjørelse om anke

HAUGESUND (TV 2): Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, nekter for anklagen. Likevel er det uklart om han vil anke fengslingen.

Mannen ble pågrepet onsdag og sitter nå varetektsfengslet i Åna fengsel.

Han har nektet straffskyld, men retten mener det er skjellig grunn til mistanke og ga påtalemyndigheten medhold i varetektsfengslingen.

Nå vurderer mannen fremdeles om han vil anke fengslingen til lagmannsretten, opplyser hans forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

Kristensen forteller at en av hans kolleger besøkte den drapssiktede mannen i fengsel lørdag.

– Så skal jeg ut og besøke ham i morgen. Da skal vi ta endelig stilling til hvorvidt det blir en anke over fengselingskjennelsen fra tingetten, sier Kristensen.

– Så det er ikke avgjort at han vil anke?

– Nei, det er ikke tatt en endelig avgjørelse.

– Har han gitt uttrykk for at han ønsker å anke?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljene på hva jeg og han snakker om. Jeg tror vi har svart på alle spørsmål vi kan svare på så tidlig i denne saken. Politiet har også varslet at de ikke vil kommentere saken i helgen, så vi får heller komme tilbake til disse spørsmålene i morgen, sier Kristensen.

Den siktede mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

Han har tidligere vært en del av begge etterforskningene, men har aldri tidligere vært siktet.

Både hans forsvarer og lederen for advokatforeningen reagerer på at politiet har gått ut med opplysningen om at mannen er mistenkt.

Kristensen opplyser til NRK senere søndag at han ønsker å få oppnevnt en medforsvarer for å få bistand til å håndtere saken.