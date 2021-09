KrF i krise: I kveld skal partiets fremtid diskuteres

Etter et historisk dårlig valg skal KrF evaluere egen innsats. Nå tar flere sentrale politikere til orde for at store endringer må gjøres.

Onsdag kveld møtes KrF sitt sentralstyre for å diskutere valgnederlaget. For første gang i historien faller partiet under sperregrensa etter mandagens Stortingsvalg.

Sentralstyremedlem Anders Tyvand sier til TV 2 at det ikke er tvil om at KrF må gjøre store endringer.

– Vi må ta en ordentlig gjennomgang på alt egentlig. Vi må være villige til å se på politikk, kommunikasjon og profil.

Tyvand avviser at dette blir et oppvaskmøte, men mener likevel at de er nødt til å gå i seg selv.

– Utviklingen over tid og årets valgresultat viser at vi må gjøre noen endringer.

Han peker også på at regjeringsslitasje også kan ha hatt konsekvenser for partiets oppslutning.

Ønsker fornyelse

Fylkesleder i Møre og Romsdal Randi Walderhaug Frisvoll skal også delta i kveldens evaluering. Hun håper nedturen var det som måtte til for at KrF skal snu den negative trenden.

– Vi blir jo litt provosert. Kanskje dette blir den puffen som vi trengte for å fornye oss.

Også Frisvoll er klar på at noe må gjøres i partiet nå.

– Vi må snu på noen steiner og tenke fremover nå.

NEDADGÅENDE: KrF er for første gang under sperregrensa. Foto: Torleif Hamre

– Et sammensatt problem

Ingen av sentralstyremedlemmene TV 2 har snakket med ønsker å være tydelige på hvilke endringer partiet må gjøre.

– Det er et sammensatt problem. Vi trenger å få alt på bordet før vi konkluderer, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug.

De neste ukene vil landsstyret, alle fylkeslag og lokallag også møtes for å evaluere valget og resultatene.