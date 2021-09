FHI advarer: Flere smittes av forkjølelsesvirus

Et smittsomt forkjølelsesvirus sprer seg over landet. Folk i alle aldre får hoste og feber, ifølge FHI.

Såpass mange blir forkjølet med rhinoviruset nå, at Folkehelseinstituttet (FHI) kommenterte det i sin siste ukerapport – som egentlig handler om korona. Ifølge FHI er forekomsten av forkjølelsessymptomer økende.

Vaksinen mot sesonginfluensa blir sendt ut til kommunene første uken av oktober I fjor gikk kommunene tomme for influensavaksine, men i år skal det være nok til alle som ønsker å ta vaksinen, skriver Aftenposten.

FHI anslår at det i snitt dør omtrent 900 personer i året som en konsekvens av influensa.

– Tallet kan variere mellom 200 og 2.000 avhengig av hvilke virus som dominerer utbruddet. I tillegg estimerer vi i snitt 5000 innleggelser i sykehus med influensa per sesong, sier Kjersti Rydland, som er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

De siste årene har det vært lite influensa i Norge. Det betyr at vi ikke er blitt utsatt for influensavirus som har kunnet booste immuniteten vår. Det betyr at den enkelte derfor kan få en kraftigere influensainfeksjon.

– I tillegg er det mange yngre som aldri har vært utsatt for influensa tidligere, og flere vil bli syke totalt sett enn det vi er vant med, sier Rydland.