Tusenvis av TikTokere oversvømte abortside med falske tips og Shrek-porno

Denne uken innførte Texas USAs strengeste abortlov, som blant annet oppfordrer delstatens innbyggere til å angi personer som tar eller bistår andre med å ta abort. Lovbrudd kan straffes med 10.000 dollar eller mer.

Texas-loven er annerledes enn lover i andre stater i at den åpner for at vanlige folk, inkludert naboer, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke både kvinner som tar abort, å vel som leger og klinikker som utfører abort. Dette kan gjøres av enhver amerikaner i hele landet, gjerne anonymt, og kritikere mener de økonomiske konsekvensene i praksis vil forby abort i delstaten.

I forbindelse med loven opprettet abortmotstanderne Texas Right to Life nettstedet prolifewhistleblower.com. Nettsiden var designet for å hjelpe til med å gjennomføre den nye loven og åpnet for at hvem som helst kunne angi lovbrytere på nett.

This is real, and it made me cry. https://t.co/kVQ5qvwBOc pic.twitter.com/OgkzgjtDU2 — Deborah Copaken (@dcopaken) September 1, 2021

Den siste tiden har nettstedet mottatt en rekke tips og henvendelser om potensielle lovbrytere, men neppe på den måten Texas Right to Life hadde forestilt seg.

Memes, falske tips og Shrek-porno

18 år gamle Julianna Olivia er en av dem som reagerte med avsky mot den nye loven, og muligheten til å angi personer som begår abort. Da hun leste om nettsiden fikk hun en idé:

– Hvis de vil bruke internett mot oss, må vi gjøre alt vi kan, vi som vokste opp på nettet, sier Julianna til NBC News.

Vulgære bilder av Shrek har florert på den abortfiendtlige nettsiden. Foto: DreamWorks Pictures

Sammen med flere andre delte hun videoer om nettsiden på TikTok, og snart eksploderte interessen på plattformen. Siden har tusenvis av brukere sendt inn falske tips, memes og manipulerte, pornografiske bilder av tegneseriefiguren Shrek.

Noen av de falske tipsene inkluderer meldinger om at «Guvernør Greg Abbott promper» og «aborter Ted Cruz».

Avanserte metoder

Der hvor de fleste tar til takke med barnslige og enkle metoder for å sabotere nettsiden, tar enkelte mer avanserte midler i bruk. Flere datakyndige personer har utviklet koder som automatisk spammer nettsiden med tusenvis av falske tips. En av utviklerne, TikTok-brukeren Sean Balck, sier til NBC at boten hans har blitt lastet ned tusenvis av ganger, noe som igjen har generert utallige falske rapporter.

– Hva om en veldig teknisk, kjekk person satt opp en bot som automatisk sendte tips til nettstedet deres, sier en av utviklerne med aliaset Sean Black i en video på TikTok.

– Oi vent, det var meg, jeg gjorde det, legger han til i videoen.

Ønsker å distrahere

Flere av utviklerne sier at målet med å sende inn falske tips og spam til det omstridte nettstedet, er å kaste bort tiden og ressursene til de som styrer plattformen.

Talspersonen for Texas Right to Life, Kim Schwartz, benektet på fredag at nettstedet ble oversvømt av av falske tips.

Abortmotstandere samler seg i Austin, Texas, hvor personer oppfordres til å angi innbyggere som tar eller bistår til en abort. Foto: Sergio Flores/AFP

– Vi visste at dette kom til å skje, vi var forberedt. Aktivister har forsøkt å spamme og å legge ned nettstedet, men de feilet, sa hun til New York Times.

Nettsiden er stengt

Gleden ble kortvarig for Texas Right to Life og Schwartz, for noen timer senere meldte Reuters at nettsiden var lagt ned.

– I går kveld informerte vi prolifewhistleblower.com om at de har brutt våre retningslinjer, og har 24 timer til å finne seg en annen klient, sier domeneleverandøren GoDaddy i en uttalelse.

Tross omfattende trolling og nedstenging nekter Texas Right to Life å la seg kneble, og varsler at tips-siden snart vil være oppe igjen.

– Vårt IT-team jobber allerede med å overføre siden til et annet domene og siden vil være oppe innen 24-48 timer, heter det i en uttalelse.

Lørdag morgen er siden fremdeles nede.