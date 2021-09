Strandberg åpner opp om alvorsprat med stjernene: – Jeg har vært jævlig hard

Se intervjuet med Strandberg øverst!

Norges landslagsstopper Stefan Strandberg fortalte tidligere denne uken at spillerne selv også hadde tatt initiativ til samtaler om hvordan de skulle bli tøffere og slemmere, slik landslagssjef Ståle Solbakken har etterlyst.

Denne uken har det blitt holdt flere møter, både med og uten trenere.

Nå åpner Strandberg opp om alvorspratene og tilbakemeldingen han kom med til lagets to største stjerner.

– Vi har vært dønn ærlige og veldig harde mot hverandre. Jeg har vært jævlig hard mot Martin (Ødegaard) og Erling (Braut Haaland) også. Jeg har sagt hva de er nødt til å bidra med når de er så jævla gode som de er. Vi snakker om internasjonale stjerner, så vi trenger at de leverer. Og det har de virkelig gjort, og det hever hele laget, sier Strandberg til TV 2.

Lyngdølen mener de er blitt røffere mot hverandre. Det var litt snilt før, sier han.

– Jeg har sagt rett ut til Erling og Martin at vi trenger at de leverer på et høyt nivå og går foran. Hvis vi ser at de virkelig bryr seg, går i bresjen og virkelig ofrer en tann, kommer alle til å gjøre det samme. Såpass må de tåle å høre. De har vært helt fantastiske på samlingen. Jeg har ekstrem respekt for det de gjør når de kommer på samling med mange av oss som kanskje ikke er like gode individuelt, men vi er villige til å ofre oss for hverandre, sier Strandberg.

– Merket noe var annerledes

31-åringen snakker etter 2-0-seieren over Latvia. Han mener han så en helt annen innstilling hos spillerne fra den første kampen denne samlingen.

– Før kampen mot Nederland merket jeg at det var noe annerledes. Det var noe med hele stemningen. Da jeg samlet guttene i en ring før kampen, så jeg en helt annen gnist i øynene deres, sier Strandberg, før han fortsetter:

– Jeg kan ikke så sagt hvor glad jeg er for at spillerne ikke bare ser på landslaget som et sted å spille matcher, men det betyr så ekstremt mye for hver enkelt. Jeg så det i dag også. Ikke alle andre synes det er like gøy å spille her i drittvær på et dårlig stadion med dårlig bane, men det betyr så mye for alle sammen. Det gjør meg stolt og glad å være en del av det.

Etter 1-1 mot Nederland og 2-0 over Latvia, står Norge med ti poeng etter fem kamper i VM-kvalifiseringen. Tirsdag kveld venter Gibraltar hjemme på Ullevaal.

– Hvis vi fortsetter som dette her, er alle muligheter åpne. Den Tyrkia-kampen (0-3-tap) var ikke heldig, så det har satt oss i en litt vanskelig situasjon, men vi henger med, sier Strandberg om VM-sjansene.

– Overkjørsel

Strandberg svarer bare «proft» når han blir bedt om å oppsummere 2-0-seieren mot Latvia.

– Det var veldig godt. Latvia har laget problemer for flere lag i gruppen, så hvis du senker deg litt, kan de lage problemer. De har noen gode ballspillere og er fysisk tøffe, men fra første minutt tok vi tak i kampen. Det er vel lenge siden et norsk landslag har overkjørt et lag som i de første 35 minuttene. Det var ekstremt bra. Så slo vi vekk noen enkle baller mot slutten av første omgang, og noen av de offensive ble litt hete og romantiske. I andre omgang gjorde vi noen barnefeil, men alt i alt hadde vi ekstremt god kontroll, utdyper han.

Landslagssjef Solbakken var også svært godt fornøyd med 2-0-seieren.

– Det var superproft gjennomført. Det var litt rufsete siste ti av første omgang. Det var det eneste minuset. Det var overraskende overlegent. Vi skapte tosifret antall målsjanser. Det var veldig proft av alle spillerne, sier Solbakken.

– Vi har vært bunnsolide på denne samlingen. Vi har mye å gå på noen av spillets faser, men det har vært trygt og godt å være trener, sier Solbakken.