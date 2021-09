Slik har fetterens liv vært etter frifinnelsen

SPANIA (TV 2): Fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for drapet, men likevel har han ikke følt at det har vært mulig å leve et normalt liv i Norge. Da han prøvde, mistet han jobben. Nå øyner advokatene hans håp om å få fjernet den sivile dommen.

Den dagen fetteren slapp ut av Bergen landsfengsel, følte han på en relativ frihet.

– Som uskyldig skulle jeg fått lov til å få fullstendig frihet. Den eneste plassen jeg har funnet fullstendig frihet, er dessverre utenfor Norge.

Det sa fetteren i et intervju med TV 2 i 2010.

LOT SEG INTERVJUE: Fetteren i et intervju med TV 2 i 2010.

Natt til 6. mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs overfalt, voldtatt og drept like ved sitt hjem på Karmøy. Etterforskningen av drapet har vært gjenstand for massiv kritikk. En av tingene som sendte etterforskerne på villspor, var funnet av hår i den avdøde jentas hender.

Funnet gjorde at politiet jaktet på en mann med langt lyst hår. Senere har det vist seg at håret tilhørte Tengs selv.

Etter hvert rettet politiet etterforskningen mot den jevnaldrende fetteren til den avdøde 17-åringen.

Han tilsto drapet, men det skjedde etter at han ble utsatt for isolasjon, press og bruk av avhørsmetoder som har fått skarp kritikk. Fetteren trakk tilståelsen, men han ble likevel dømt i tingretten.

Frikjent, men...

I lagmannsretten ble fetteren frikjent, men dømt til å betale erstatning. Da det gikk opp for ham at lagdommerne hadde benyttet seg av muligheten til å idømme erstatning på tross av frifinnelse, raste verden sammen for den unge mannen.

Fetterens forsvarer i lagmannsretten, advokat Sigurd Klomsæt, mener til dags dato at lagdommer Steinar Trovåg oppførte seg som en aktor i dommerkappe. Trovåg har ikke besvart TV 2s henvendelser.

FRIKJENT: Sigurd Klomsæt og privatetterforsker Harald Olsen forsvarte fetteren i ankesaken. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

Med erstatningskravet hengende over seg har ikke fetteren følt seg hundre prosent renvasket til tross for frifinnelsen. Det har også vært delte meninger på Karmøy om hvem den skyldige er.

Etter løslatelsen dro fetteren til Bergen for å studere, men der fikk han ikke være i fred. Ifølge advokat Arvid Sjødin, som representerte han i tingretten, opplevde den unge mannen å bli stigmatisert.

Fikk jobb i Norge – mistet den

Løsningen ble derfor å forlate Norge.

– Han reiste først til Frankrike, deretter til England og så til Spania der han har tatt en økonomiutdanning som svært få andre i Norge har, forteller Sjødin.

I utlandet har fetteren hatt en god karriere med flere prestisjefylte jobber innen finans, og han snakker flere språk flytende. På veien har han også stiftet familie.

I 2010 ønsket han imidlertid å returnere til Norge og Vestlandet. Til tross for utdannelsen som siviløkonom skulle det vise seg vanskelig. Fetteren søkte mer enn 100 jobber før han til slutt fikk napp i en jobb hos Fokus Bank.

SØKTE JOBB: Fetteren ville flytte tilbake til Vestlandet i 2010. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han pakket flyttelasset fra Spania og gjorde seg klar for å flytte hjem, blant annet for at barna hans skulle komme nærmere besteforeldrene på Karmøy.

Men så, bare to uker før han skulle begynne i den nye jobben, kom kontrabeskjeden.

Banken hadde blitt kjent med bakgrunnen hans, og de trakk tilbake jobbtilbudet.

– Det er dypt oppskakende og fortvilende. Vi er i en forferdelig situasjon og satt i en bås som vi ikke kommer ut av, sa fetteren til TV 2 i forbindelse med at han gikk til sak mot banken.

RETTEN: Det som skjedde etter frifinnelsen i lagmannsretten har fått konsekvenser for fetteren. Foto: NTB

Fikk ikke jobben tilbake

Både han og kona hadde sagt opp jobbene sine, og de fryktet å havne i økonomiske problemer som følge av situasjonen.

I retten argumenterte arbeidsgiveren med at fetteren hadde holdt tilbake informasjon, og at de ikke ville ansatt ham dersom de var kjent med forhistorien.

Argumentasjonen nådde ikke frem. Banken ble dømt til å betale 925.000 kroner i erstatning, men fetteren fikk ikke tilbake jobben.

Igjen forlot han landet til fordel for en by i Spania. I dag jobber han som finansdirektør i et selskap, ifølge advokat Sjødin.

Flere ganger har fetteren og hans advokater forsøkt å få fjernet den sivilrettslige dommen, men uten å lykkes.

– Det er ikke en rettsstat verdig å ha en uriktig sivilrettslig drapsdom stående, sier advokat Bent Endresen, som har representert fetteren i forbindelse med arbeidsgiversaken i Norge.

KRITISK: Fetterens advokat Bent Endresen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Trodde telefonen var hacket

I intervjuet fra 2010 sa fetteren rett ut at han føler at det norske samfunnet skylder ham noe. Han ønsket seg et oppgjør rundt den uretten både han og hans kusine har blitt utsatt for.

– Det har vært veldig tungt å miste min kusine. Det har vært veldig, veldig tungt å bli mistenkt for å ha tatt livet av henne. Og det har vært veldig, veldig tungt i ettertid å bruke mye tid, energi og ressurser for å få gjennomslag for min fulle frihet i forhold til dette.

Nå øyner de et håp om å få gjennomslag. Det er allerede varslet at de ønsker saken gjenopptatt. De har fått støtte av en jusprofessor.

– Denne dommen strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og rettssystemet må gi ham en oppreisning. Det er mange måter det kan skje på, for eksempel ved en fastsettelsesdom, som gjør det klart at det ikke er noe rettslig grunnlag for å anklage ham for noe som helst, sier Mads Andenæs.

Foreldrene til Birgitte Tengs har også åpnet for å droppe erstatningskravet etter de siste dagenes utvikling.

Lettet

Fredag morgen satt fetterens advokat Arvid Sjødin på et fly til Tromsø. Plutselig begynte det å hagle inn meldinger fra politiet i Stavanger.

– Jeg lurte på om politiinspektørens telefon var blitt utsatt for et virusangrep, for det kom så mange meldinger med beskjed om at jeg måtte ta kontakt, forteller Sjødin.

Klokken 09.22 kom pressemeldingen som slo ned som en bombe: Politiet har pågrepet og siktet en mann i Birgitte Tengs-saken – mer enn 26 år etter drapet. Mannen i 50-årene har latt seg avhøre, men nekter straffskyld.

Da nyheten sprakk, lå Jakob, faren til fetteren, og sov. Han er på besøk hos sønnen sin i Spania. Da han våknet, så han at telefonen var full av oppringninger og SMS-er.

– Vi klarte knapt å åpne nettsidene for å lese nyheter. Jeg skalv sånn, forteller han.

LETTET: Fetterens far, Jakob, er nå sammen med sønnen i Spania. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I 2016 oppfordret Kripos til at Tengs-saken skulle etterforskes på nytt. DNA-prøver ble sendt til et av verdens ledende institutter i Østerrike. Svarene herfra er en viktig del av siktelsen mot 50-åringen.

På pressekonferansen i forbindelse med pågripelsen sa politiet at den nye etterforskningen av saken ikke har vært rettet mot fetteren, og at han aldri har vært mistenkt, siktet eller på noen annen måte vært i søkelyset.

– Vi har sittet i Spania og forsøkt å fordøye dette. Det har vært som å gå i en tåkeheim, sier fetterens far, som ikke unner noen å gjennomgå det familien har opplevd de siste 25 årene.

– Jeg håper bare at vi kan komme til en slutt. Hvis det er litt restverdi igjen i oss, så vil jeg gjerne beholde den, sier han.