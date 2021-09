Ble liggende og le av den utrolige missen: – Den største bommen jeg noensinne har sett

Joshua King hadde tidenes mulighet til å avslutte 221 dagers måltørke, men endte opp med å notere seg for én av 2021s største bommer.

Se den utrolige bommen til King øverst!

Joshua King fikk en gedigen mulighet til å begrave målspøkelset som har hjemsøkt ham siden januar 2021.

26. januar er nemlig forrige gang landslagsspilleren scoret i en tellende kamp.

Mot Latvia fikk han to gedigne muligheter til tross for at han kun var på banen i fem minutter.

Først headet han i stolpen, så kom øyeblikket han trolig blir liggende å tenke på i natt.

Fra tre meter skulle han bare skli ballen i mål, men bommet totalt da han skulle treffe ballen. Keeper var utspilt og målet var helt åpent.

– Det lukter litt YouTube, men Josh kom inn og gjorde det han skulle, bortsett fra å score. Så hadde det ikke vært en god følelse hvis det hadde stått 0-0, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Selv valgte King å bli liggende på gressmatten og le av hele situasjonen.

SÅ NÆRE: Joshua King innser hva han nettopp har gjort. Foto: Gints Ivuskans

TV 2s ekspertkommentator valgte å bruke enda større ord enn «YouTube», og kalte bommen for den største han hadde sett for landslaget.

– Det er den største bommen jeg noensinne har sett fra en norsk landslagsspiller, var dommen til Mathisen.

– Fascinerer meg hvordan dere koser dere når folk mislykkes

Watford-spilleren kunne endt 221 dagers måltørke om ballen hadde gått i mål, men ettersom Norge sikret seg en trygg 2-0-seier er det neppe noe King behøver å irritere seg lenge over.

– King er uheldig. Det var en tørr bane og ballen havnet under foten, slikt kan skje alle, sier Kristian Thorstvedt til TV 2.

– Det er tungt, men alle vet at Joshua er en god spiller. Han spiller i Premier League og har levert mange gode sesonger, så han klarer å riste av seg den der, sier Thorstvedt, som skaffet straffe til Norge i førsteomgang.

For Kristoffer Ajers del, som var tilbake i startelleveren lørdag, brukte han spørsmålet om bommen til å sende av gårde litt skyts mot media.

– Joshua King er en klassespiss. Det er typisk media å lage noen reportasjer. Det har alltid fascinert meg hvordan dere koser dere når folk mislykkes, men sånn er vel media. Han er en fantastisk spiss som har spilt så mange kamper i Premier League, og scoret så mange mål på landslaget. Han kommer til å score mer fremover, så det er bare å ikke fokusere på det (bommen), sier Kristoffer Vassbakk Ajer til TV 2.