Siktet i Tengs-saken sjekket ut av Espås-saken

Politiet i Ålesund har gjort etterforskningsskritt for å utelukke at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Geiranger da Trude Espås ble drept. Det har ført til at han nå er sjekket ut av saken.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er sjekket ut av Espås-saken, opplyser politiet til TV 2 lørdag kveld.

– Mannen har alibi og var ikke i Geiranger da Trude Espås ble drept, opplyser politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Ifølge politiets registre satt mannen i varetekt da Espås ble drept.

DNA-treff i Tengs-saken

Det var onsdag at en mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs natt til 6. mai i 1995. Siktelsen kom etter at politiet fikk et DNA-treff i saken.

Den 17 år gamle jenta hadde vært på fest på bedehuset og var på vei hjem da hun ble overfalt, voldtatt og drept.

Et drøyt år senere, den 8. august i 1996, ble 20 år gamle Trude Espås drept. Saken er fortsatt uoppklart 25 år senere.

Som følge av pågripelsen onsdag ble det satt i gang etterforskningsskritt for å utelukke at mannen også kunne ha vært i Geiranger da Espås ble drept.

Før mannen i 50-årene lørdag kveld ble sjekket ut av saken sa påtaleansvarlig Skovly, som leder etterforskningen av Espås-saken, til TV 2 at de så på vedkommende som en moduskandidat.

– Vi ser på ham som en moduskandidat, slik vi har sett på andre moduskandidater i forbindelse med etterforskningen.

Espås ble sist observert sittende på et utsiktspunkt like utenfor sentrum samme dag som hun forsvant. Dagen etter ble det satt i gang en omfattende leteaksjon.

Elleve dager senere ble hun funnet i en steinur like utenfor sentrum av Geiranger.

Ikke i dokumentene

Skovly sa tidligere lørdag at han forstår at det oppstår spekulasjoner i forbindelse med pågripelsen i Tengs-saken der politiet også uttalte at siktede også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

Skovly bekreftet at den siktede mannen ikke finnes i saksdokumentene i Espås-saken, og at de kom til å gjøre undersøkelser.

– Nå får vi se på aktuelle etterforskningsskritt. Samtidig vil det være bortimot umulig å gi noen 100 prosent alibi mer enn 25 år etter et drap, men det er flere ting som kan gjøres, sa politiinspektøren før de hadde sjekket mannens alibi, som altså viste at han ifølge politiets registre satt i varetekt på dette tidspunktet.

I Espås-saken gjorde politiet en stor jobb med å kartlegge alle personer og kjøretøy i Geiranger på drapsdagen.

LEDET ESPÅS-SAKEN: Yngve Skovly er påtaleansvarlig i den uoppklarte saken i Geiranger. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politiets problem var at mange av turistene som besøker Geiranger, kunne komme og forsvinne uten å legge igjen spor som kunne knyttes til deres identitet. Det var kun 270 fastboende, men i turistsesongen er flere tusen personer innom bygda.

Det er avhørt 3100 vitner i den uoppklarte saken.

God oversikt

Skovly påpekte tidligere lørdag at de har god oversikt over personer og biler, og at denne oversikten kunne brukes til å sjekke vedkommende ut av saken.

– Det er ting som kan gjøres i dag, blant annet å sjekke ut hvilken bilen vedkommende hadde. Det er ingen holdepunkter for at han var i Geiranger, men det er viktig å sjekke ham ut så langt vi kan for å forhindre spekulasjoner, sa Skovly før han og kollegaene hadde slått fast at mannen har alibi.

Bistandsadvokaten til Espås etterlatte mor, advokat John Christian Elden, har ikke besvart TV 2s henvendelser, men sier følgende til VG:

– Politiet har underrettet meg om at de ikke har sett på Espås-saken i den nye etterforskningen i Rogaland. De har ikke foretatt noen undersøkelser i den ene eller andre retning. Da synes det både for den siktede mannen og for Trude Espås sin mor å være en fordel om slike innledende undersøkelser kjapt blir gjort, sa Elden til avisen.

– Vi vet i Espås-saken at politiet har god kontroll på utenlandske turister i området, men mindre oversikt over forbipasserende nordmenn som ikke har lagt tekniske spor, sier han videre.