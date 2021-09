Jusprofessor mener dommen mot fetteren må oppheves: – Har ikke bestått tidens prøve

Fredag ble den oppsiktsvekkende nyheten om at politiet har tatt ut siktelse mot en mann i 50-årene, for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Siktede er også mistenkt for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i Stavanger, fem år senere.

Kort tid etter at politiet gikk ut med siktelsen, krevde advokat Arvid Sjødin at hans klient, fetteren til Birgitte Tengs, må få sin sak gjenopptatt.

– Om de nå har tatt rett drapsmann eller ikke, det får jo fremtiden vise, men fetteren er like uskyldig uansett, sier advokat Bent Endresen, som også representerer fetteren.

GIR STØTTE: Professor ved det juridiske fakultet ved UiO, Mads Andenæs. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nå får advokatene støtte fra en av landets fremste juseksperter, professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

– Denne dommen strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og rettssystemet må gi ham en oppreisning. Det er mange måter det kan skje på – for eksempel ved en fastsettelsesdom, som gjør det klart at det ikke er noe rettslig grunnlag for å anklage ham for noe som helst, sier Andenæs.

Foreldet

Fetteren ble i 1997 dømt for drapet, før han anket og ble frikjent i lagmannsretten.

Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

Selv om erstatningskravet senere ble fjernet, har den sivilrettslige dommen blitt stående. Tvisteloven åpner ikke for at saker kan gjenåpnes etter en viss tid.

Dermed vil dommen bli stående, selv hvis det eventuelt blir tatt ut tiltale som fører til dom mot mannen som nå er siktet.

KREVER DOM FJERNET: Fetterens advokat, Bent Endresen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Det sier seg selv at det er en helt håpløs og umulig situasjon for et rettssamfunn, sier Endresen.

– Toskete

Det er Andenæs enig i. Han mener loven ikke har «bestått tidens prøve».

– Fetteren har krav på en oppreisning, og det spiller ingen rolle om foreldelsesregler spiller inn, sier professoren.

Han mener det nå fremstår som om fetteren bare nesten er frifunnet, og at en lovendring kan bli nødvendig.

– Det er et dumt norsk kompromiss, og det er lett å se at det rett og slett er en toskete ordning – som vi bare må revidere og antakeligvis ta helt ut.

– En sak for domstolene

TV 2 har forespurt justisdepartementet om de ønsker å kommentere saken.

Pressevakten i departementet svarer at de ikke ønsker å stille til intervju, fordi de mener dette er en sak for domstolene.

Regjeringsadvokaten har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Advokat Endresen mener på sin side at en ikke nødvendigvis trenger å gå som langt som å endre på loven.

– Men det får jo tiden vise. Jeg tror ikke det, for domstolen bør jo kunne rette opp feil som er begått, sier han.