Faren til Birgitte Tengs fetter: – Endelig punktum er ikke satt før det skjer

SPANIA (TV 2): Faren til fetteren til Birgitte Tengs håper og tror at et endelig punktum i drapssaken er i sikte. Jusekspert mener fetteren nå må få «en klekkelig oppreisning og erstatning».

Jakob er faren til Birgitte Tengs fetter, og var på besøk hos sønnen i Spania da nyheten om at politiet har pågrepet og siktet en mann i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.

TV 2 møter ham i Spania, de har rukket å fordøye beskjeden i et døgn.

– Hvordan har du og sønnen din det nå?

– Nei, det er blandede følelser. Vi hadde en vanskelig dag i går. Denne beskjeden kom uten forvarsel, og det var litt spesielt. Vi ble litt satt ut. Jeg prøvde å lese meg opp på nettet, men jeg fant ikke tastene, jeg skalv sånn.

– Gikk rundt i en form for koma

Han forteller om kaotiske timer etter at nyheten sprakk.

– Vi gikk vel nærmest rundt i en form for koma akkurat i går. Og vi var voldsomt avventende på hvordan vi skulle uttale oss til pressen. Det tror jeg var lurt.

Jakob sier at de visste at det skulle skje noe i saken, og at de var veldig sikre på at det var denne vendingen saken skulle ta, men at det skjedde tidligere enn forventet.

– Hvilke følelser kjenner du på i dag?

– Det er jo en tomhet. Vi har holdt på i 25 år, og det har vært en kamp. Og det har ikke vært en lett kamp, det kan jeg love deg, sier en tydelig preget far før han legger til:

– Jeg håper de færreste får oppleve det vi har gjennomgått. Jeg håper bare at vi kan komme til en slutt. Hvis det er litt restverdi igjen i oss, så vil jeg gjerne beholde den.

Frikjent, men måtte betale erstatning

Sønnen som Jakob er på besøk hos i Spania er altså fetteren til Birgitte Tengs. Mannen som ble dømt for drapet i tingretten i 1997, for så å bli frikjent i lagmannsretten, men likevel dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

Selv om erstatningskravet senere ble fjernet, har den sivilrettslige dommen blitt stående. Tvisteloven åpner ikke for at saker kan gjenåpnes etter en viss tid. Dermed vil dommen bli stående, selv hvis det eventuelt blir tatt ut tiltale som fører til dom mot mannen som nå er siktet.

Erstatningsdommen mot fetteren har altså aldri blitt opphevet, selv om norske myndigheter led nederlag i saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Senest i fjor avviste Høyesterett å ta erstatningsdommen opp på nytt. Nå ligger saken hos Menneskerettighetsrådet i FN.

På spørsmål om hva han forventer videre i saken nå, svarer faren at han forventer at politiet rydder opp. Samtidig er han klar på at endelig punktum ikke er satt før erstatningsdommen mot sønnen er opphevet.

– Det er ingen punktum i denne saken før den sivile saken er opphevet og ryddet av veien. Dette er en dom som aldri skulle eksistert og som vi har måttet leve med i nærmere 25 år. Det er et paradoks at vi skal påberope oss å være en rettsstat. Dette har ingenting med rettsstat å gjøre.

KRITISK TIL ORDNING: Jusekspert, Mads Andenæs. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Ekspert: – Har krav på oppreisning

Forsvareren til mannen som nå er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen nekter å ha noe med drapene å gjøre, ifølge hans forsvarer Stian Kristensen.

Kort tid etter at politiet gikk ut med siktelsen fredag, krevde fetterens advokat, Arvid Sjødin, at hans klient må få sin sak gjenopptatt.

– Om de nå har tatt rett drapsmann eller ikke, det får jo fremtiden vise, men fetteren er like uskyldig uansett, sier advokat Bent Endresen, som også representerer fetteren.

Nå får advokatene støtte fra en av landets fremste juseksperter, professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

– Denne dommen strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og rettssystemet må gi ham en oppreisning. Det er mange måter det kan skje på – for eksempel ved en fastsettelsesdom, som gjør det klart at det ikke er noe rettslig grunnlag for å anklage ham for noe som helst, sier Andenæs.

Jusprofessoren mener fetteren nå bør få en solid oppreisning fra Norge.

– Han har jo krav på en oppreisning, slik at erstatningsdommen ikke blir stående. Og det spiller ingen rolle om foreldelsesregler og lignende kommer inn. Jeg skjønner det har vært oppe i saken. Han har et krav på, hvis EMDs dom skal gjennomføres, på en oppreising.

– Ganske toskete ordning

Andenæs problematiserer videre ordningen som i Tengs-saken gjorde at fetteren ble frifunnet for drapet, men likevel måtte betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

– Det er ikke sikkert at denne ordningen har bestått tidens prøve, og da må man se kritisk på det. (…) Denne saken er hvert fall ikke noe godt eksempel på hvordan rettssystemet skal virke.

Han peker på at spørsmålet om erstatning ble vurdert av de samme dommerne som vurderte straffesaken mot fetteren.

– Det gir jo et inntrykk av at vedkommende er frifunnet nesten, altså egentlig ikke frifunnet. Eller tvert imot, altså at vedkommende er frifunnet fordi det er så høye beviskrav, men retten mener egentlig at han er skyldig. Og det er bare ikke noen god ordning. Det er et dumt norsk kompromiss, og når du leser tilbake på forarbeidene og stortingsbehandlingen så er det lett i lys av ikke bare denne, men flere andre saker å se at det rett og slett er en ganske toskete ordning som vi bare må revidere og antakeligvis ta helt ut.

Nå er Andenæs klar på hva som nå skjer videre i denne saken.

– Fetteren må i gang å få en klekkelig oppreisning og erstatning. Og så går straffesaken mot denne personen som nå avhøres av politiet sin gang.

Fetterens far, Jakob, sier følgende om Andenæs' uttalelser om saken.

– Det han sier er forenlig med den oppfatningen jeg selv har, og som advokat Sjødin har hatt i flere år. Jeg tror det går inn med tyngde når det er en person som Mads Andenæs som uttaler seg på denne måten.

TV 2 har forespurt justisdepartementet om de ønsker å kommentere saken.

Pressevakten i departementet svarer at de ikke ønsker å stille til intervju, fordi de mener dette er en sak for domstolene.

Regjeringsadvokaten har ikke besvart TV 2s henvendelser.



I SPANIA: Jakob var på besøk hos sønnen i Spania da nyheten om pågripelsen i Tengs-saken kom. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Støtten berget situasjonen

I Spania forteller Jakob at han og familien har fått enormt med støttemeldinger det siste døgnet. Han sier det føles godt, og at støtten har vært viktig. Så viktig at de nok ikke hadde klart seg uten.

– Nei, definitivt ikke. Det har berget denne situasjonen for oss.

Nå håper han at saken endelig kan få en løsning, både for hans egen families skyld, men også for hele lokalsamfunnet på Karmøy.

– For oss så er det jo en egeninteresse i å komme ut av saken, men jeg tror også Karmøys befolkning har behov for å få svar på hva som skjedde. Det er nok et sug blant folk på Karmøy til at vi får satt punktum. Jeg tror jo også det skjer, for all del. Det tror jeg.