Elyounoussi-magi da Norge valset over Latvia

Latvia-Norge 0-2 (0-1)

Se Mohamed Elyounoussi sitt vakre mål i sammendraget øverst!

Etter uavgjortresultatet mot Nederland hadde Norge med seier over Latvia virkelig muligheten til å legge press på de andre lagene i gruppen.

Erling Braut Haaland sørget for at Norge kunne gå til pause med ledelsen, men etter pausen yppet Latvia seg.

Da passet det ypperlig at Mohamed Elyounoussi vartet opp med et lekkert mål i det latvierne hadde fått troen på en snuoperasjon.

– Verdensklasse, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen etter Southampton-spillerens mål.

Norge hadde full kontroll på hjemmelaget, som slet med å skape noe som helst. Derfor betydde det lite for Ståle Solbakken at det kun ble to norske mål.

– Vi skal egentlig vinne mer, men jeg er en sånn trener som synes det er perfekt hvis vi holder nullen borte og scorer et eller to mål, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 etter kampen.

– Vi har vært bunnsolide på denne samlingen. Vi har mye å gå på i noen av spillets faser, men det har vært trygt og godt å være trener, sier Solbakken.

Saken oppdateres!

BRA SAMLING: Ståle Solbakken og Norge står med fire poeng på de to første kampene denne landslagssamlingen. Foto: Ints Kalnins

Moi-show

Elyounoussi er i storform om dagen og kom til samlingen med fire mål på de to siste Southampton-kampene. Han leverte også bra mot Nederland og mot Latvia var han ifølge TV 2s eksperter én av de beste.

– Han leverer rett og slett en kjempekamp, sier Morten Langli.

– Vi kan vel si at han er en av Norges beste i dag, supplerte Drillo.

Selv var kantspilleren litt skuffet over at Norge ikke punkterte kampen tidligere, men samtidig fornøyd med at laget klarte å gjøre det de kom til Latvia for å gjøre. Ta tre poeng.

– Det er litt blandede følelser. Jeg synes vi gjør en ok kamp på en vanskelig gressmatte. Den var veldig mye og mange av oss skled. Vi kunne scoret tre-fire, kanskje fem mål. Men vi tar tre poeng, og det var derfor vi kom hit, sier målscoreren til TV 2 etter kampen.

TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen brukte ordet «verdensklasse» om nedtaket som ble gjort før ballen ble hamret i mål.

– Jeg trengte et par sjanser, men på det tredje skal det skje. Det var først og fremst en fin pasning fra Birger (Meling). Det var en god førstetouch, og da var det bare å sette ballen i det lengste hjørnet, sier Moi.

VIKTIG: Mohamed Elyounoussi fortsetter å levere for Ståle Solbakken. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Pangstart

Både Mohamed Elyounoussi og Erling Braut Haaland kom til store sjanser før seks minutter var spilt, men målet lot vente på seg.

Ti minutter senere derimot gikk Kristian Thorstvedt i bakken i Latvias boks. Dommer pekte resolutt på straffemerket.

Etter en lang VAR-sjekk hamret Haaland straffesparket i mål.

– Jeg skjønte ikke hvorfor dommeren blåste straffespark. Jeg har sett reprisen og synes den er billig, var dommen til Drillo i pausen.

Latvia yppet seg, men Elyounoussi tok ansvar

Mens Norge kontrollerte alt i førsteomgang var det et heltent latvisk lag som kom på banen til andreomgang.

Norge slurvet, mens hjemmelaget kontret. Etter 15 minutter hadde Ståle Solbakken fått nok og tok grep. Kristian Thorstvedt og Mathias Normann ble tatt ut, mens Alexander Sørloth og Patrick Berg ble byttet inn.

Fem minutter senere kom målet Norge trengte. Birger Meling svingte ballen inn i boksen. Mohamed Elyounoussi hadde løpt seg fri og tok imot ballen mesterlig. Så hamret han ballen i mål.

– Mottaket til Moi er verdensklasse. Det er så vanskelig å legge den til rette slik, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Den største bommen jeg har sett!

Joshua King ble byttet inn like før slutt og det tok ikke lang tid før han markerte seg. To minutter på overtid steg King til værs og stanget ballen i stolpen. Det ble bare med nesten for Watford-spilleren.

For minuttet senere skulle han bare skli ballen i mål. Målet var helt åpent, men King klarte å lande oppå ballen. Situasjonen var så absurd at King bare ble liggende å le av det hele.

– Det er den største bommen jeg noensinne har sett fra en norsk landslagsspiller, var dommen til Mathisen.

Dermed endte kampen 2-0 til Norge, som nå legger press på Nederland, Tyrkia og Montenegro som spiller senere lørdag.

Nesten kamp for Norge er på Ullevaal tirsdag! Da er det Gibraltar som står på motsatt banehalvdel og den kampen ser du selvsagt på TV 2 og Play!