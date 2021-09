Dramatisk finaledag: Fikk hjelp av internett-trøbbel – så glapp Carlsen musen

Søndag fra kl. 16.30: Se avgjørelsen av finalen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Vladislav Artemiev 2,5-1,5

Magnus Carlsen vant de to første partiene under dag én av kampen om turneringsseieren i Champions Chess Tour 9.

I tredje parti trengte Carlsen bare remis for å sikre seieren på dag én av finalen.

Sjakkongen så ut til å ha stålkontroll med svarte brikker, før TV-seerne ble vitner til et uhell som en sjelden gang oppstår under internett-turneringene.

30-åringen skulle flytte dronningen to hakk, men endte opp med å flytte den ett. TV 2s sjakkekspert var ikke i tvil om at det hadde oppstått en såkalt «museglipp».

– Da ser vi at han ser litt panisk ut, han er i sjokk. Han er ikke fornøyd med at det trekket han ville utføre ikke var det som til slutt havnet på skjermen, kommenterte Jon Ludvig Hammer.

Hovedpersonen forteller at det tok lang tid før han oppdaget det.

– Eller det føltes i hvert fall som det tok lang tid. Jeg vurderte om jeg skulle flytte dronningen fra E4 til E6, men jeg ble litt usikker på om jeg faktisk skulle gjøre det, så da prøvde jeg å sette dronningen tilbake, forklarer Carlsen.

– Så plutselig stod den på E5. Jeg aner ikke hvordan det skjedde, engang. Plutselig så jeg at det var hans tur og at dronningen stod på et felt det absolutt ikke burde være på. Det var veldig spesielt, fortsetter han.

Carlsen endte opp med å tape partiet, men vant likevel dag én med remis i siste parti. Foranledningen til den svært komfortable ledelsen var trøbbel for Vladislav Artemiev.

Internett-trøbbel

Russeren ble felt av store tabber under kraftig tidspress både i første og andre parti.

I andre parti fikk russeren dessuten trøbbel med internett-forbindelsen. Russeren ble koblet ut mens det var hans tur.

På det åttende trekket mistet han om lag fem minutter på klokken, men det var uklart hvor mye tid som måtte tilskrives internett-forbindelsen og hvor mye som gikk til grubling.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror russeren var ute av åpningsforberedelsene sine, og at det var en stor del av grunnen.

– Det var tydelig at han hadde internett-trøbbel, men likevel mener jeg å ha sett tidligere i turneringen, når internett har vært okay, at Artemiev har brukt for mye tid i tidlige faser. Det straffer seg, slår han fast.

Uansett ble tidsbruken skjebnesvanger. Ikke engang 30 trekk var spilt da Artemiev måtte handle lynraskt og gjorde en kjempetabbe. Da var det over og ut umiddelbart:

Kjempeblemme

Artemiev valgte å starte med hvite brikker. Det betyr at det er russeren som avslutter med hvitt når alt skal avgjøres søndag.

Carlsen startet likevel best. Første parti så ut til å gå mot remis, men Artemievs minus var at han stod dårlig på tid. 23-åringen hadde mindre enn et minutt på seg da han banet vei for Carlsen.

Artemiev gjorde en grov blemme. Carlsen fulgte opp med å gjøre som sjakkcomputeren anbefalte, et trekk som ledet til at russeren mistet dronningen sin. Samtidig hadde Carlsen angrepsmuligheter mot dronningen:

Fire trekk senere var det over og ut for Artemiev.

– Hovedgrunnen til at det gikk dårlig, var at Artemiev brukte mye tid tidlig i åpningen før de aller vanskeligste avgjørelsene kom. Og da han først fikk muligheten, var Magnus helt nøyaktig, konkluderte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.