Advarer nordmenn om SMS: – Alarmen bør gå

En ny type svindel fra noen som utgir seg for å være betalingstjenesten Vipps spiller på folks redsel for nettopp det å bli svindlet.

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, forteller til TV 2 at de tidligere denne uken så at det dukket opp flere tilfeller av en SMS med følgende beskjed:

«Hei! Du har utført en betaling fra din konto. Dersom det IKKE var deg, ber vi deg gå inn på (lenke)»

Vipps valgte derfor fredag å advare om SMS-en på sin Facebook-side. Der ba de folk om å ikke klikke på lenken i SMS-en, som de omtaler som ren og skjær svindel.

– Svindlerne prøver nå å late som at skaden allerede har skjedd. De ber folk om å stanse en utført betaling, slik at de blir redde for at det har skjedd en svindel, og dermed gir fra seg sensitiv informasjon i forsøk på å stoppe det.

– Kontakt banken med én gang

SMS-en som i disse dager sendes ut til norske mobilkunder er en kjent svindelmetode, men i ny drakt.

– Dette er en ny type svindel. Vi så den for noen år siden, men da kunne vi gjøre tiltak for å stoppe det. Men nå har de dessverre funnet nye måter å lure folk på. Vi prøver hele tiden å være foran dem, men de finner hele tiden nye metoder.

Kjærnes ber folk som har klikket på lenken i SMS-en om å ta kontakt med banken sin.

– Om man har klikket på lenken, så må man kontakte banken sin med én gang, slik at kort kan sperres om man har gitt fra seg den type informasjon. Det er også fint hvis man tar kontakt med vår kundeservice, slik at vi eventuelt også kan hjelpe.

Kjærnes foreller at det også er en annen SMS i omløp, den går på at svindlerne får folk til å tro at noen har logget på Vipps-kontoen deres fra en annen enhet.

«Hei! Du har nå koblet opp din Vipps på en ny enhet. Dersom dette ikke var deg ber vi deg umiddelbart besøke», lyder innholdet i SMS-en, etterfulgt av en lenke.

Kjærnes oppfordrer alle til å politianmelde Vipps-svindelen.

– I alle fall om man har blitt frasvindlet større summer. Men egentlig bør alle slike saker politianmeldes, slik at de også får en oversikt over hvilket omfang slik svindel har.

Også politiet i Finnmark har gått ut med advarsel om den aktuelle SMS-en.

Torsdag skrev de på Twitter at de hadde fått inn flere meldinger om at det sendes ut falske lenker som tilsynelatende er fra Vipps.

– Der bes brukerne trykke for å bekrefte identitet. Ikke gjør det, skriver politidistriktet.

#Finnmark: Mottatt meldinger om at det sendes ut falske linker som tilsynelatende er fra tjenesten "Vipps", der man ber brukerne trykke for å bekrefte identitet. Ikke gjør det. — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) September 2, 2021

– Alarmen bør gå

Kjærnes' beste råd til folk som er i tvil om de har fått SMS fra svindlere eller om det faktisk er fra Vipps, er at Vipps aldri sender ut slike lenker.

– Får man SMS fra det som ser ut som er fra en kjent merkevare og hvor man blir bedt om å gå inn på en lenke og oppgi sensitiv informasjon, så bør alarmen gå. Vi sender aldri ut slike lenker.

Denne typen svindel, hvor avsender utgir seg for å være en kjent merkevare eller aktør, kalles spoofing. Teknikken går ut på å forfalske e-poster eller telefonnumre, slik at de ser mest mulig ekte ut og dermed er vanskeligere å avsløre. For å utføre spoofing fra telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer nummeret de egentlig kontakter deg fra, og slik kan de da få det til å se ut som at de kontakter deg fra et norsk nummer, skriver Telenor på sine sider om temaet.

– Spoofing gjør at det ser ut som at avsender av denne SMS-en er Vipps, og det er noe vi jobber med å stoppe. Og akkurat nå er det viktigste å få ut advarselen om dette til flest mulig, sier Kjærnes.

– Mulig å finne ut av

For Vipps innebærer denne type svindel mye arbeid.

– Det går med en del ressurser, både til å overvåke det som skjer for å tenke på hva vi kan gjøre til neste gang, men også til å jobbe med tiltak som kan stoppe spoofingen. I tillegg jobber vi med å få gode spor og oversikt over hva som har skjedd i samarbeid med politiet. Men dette er noe som er vanskelig å stoppe.

– Er det slik dere ser det nærmest umulig å finne ut hvem som står bak slike svindeltilfeller i deres navn?

– Nei, det er mulig å finne ut av. Man kan jo finne mange gode digitale spor, og så er det politiets jobb å konkludere rundt hvem som står bak. Men vi pleier å samarbeide godt med politiet.