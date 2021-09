Turistmangel skaper ape-trøbbel i Bali

En flokk sultne makaker har inntatt en småby på Bali i Indonesia, der de stjeler mat og plager folk. Lokalbefolkningen er bekymret for utviklingen.

Apene, av arten makaker, spiser helst bananer, peanøtter og andre godsaker som turister mater dem med eller slenger på bakken.

Men på grunn av pandemien har turistene uteblitt, og nå har flokken blitt mer innpåsliten og tatt seg lenger inn i Sangeh. Der vandrer de rundt og stjeler mat så fort de får sjansen.

Nå vokser uroen blant innbyggerne for at situasjonen skal utvikle seg til et reelt apeangrep. Det melder nyhetsbyrået AP.

: Makaker er en altetende og spiser en rekke dyr og planter som finnes i jungelen. Men apene i skoreservatet har hatt nok kontakt med mennesker til at de ser ut til å foretrekke mat fra mennesker. Foto: Firdia Lisnawati / AP / NTB

– Vi frykter at de sultne apene skal bli mer aggressive, sier Saskara Gustu Alit, en av innbyggerne i Sangeh.

Omkring 600 makaker bor i skogsreservatet rundt det berømte Pura Bukit Sari-tempelet, og apene regnes som hellig.

– Har ikke råd til mat

Vanligvis er turisme den viktigste inntektskilden for Balis fire millioner innbyggere.

Reservatet hadde normalt rundt 6000 besøkende i måneden, men etter hvert som pandemien spredte seg og internasjonale reiser falt dramatisk, falt besøkstallene til rundt 500.

I juli forbød Indonesias utenlandsturister å reise til Bali. Samtidig stengte de apereservatet for lokalbefolkningen.

– Ikke bare har det betydd at ingen har med seg ekstra mat til apene, reservatet har mistet alle gjestene og det gjør at vi har råd til å kjøpe mat til dem, sier reservatlederen Made Mohon til AP.

DYR MAT: Apene i reservatet har stor appetitt og maten er dyr, ifølge reservatsjefen. Lokalbefolkningen har donert mat for å hjelpe, men også her begynner pengene å gå tom. Foto: Firdia Lisnawati / AP / NTB

Frykter apene blir ville

Før pandemien brukte apene hele dagen på å bli oppvartet av turister.

Stjeling av solbriller og vannflasker, fotografering og turer på skuldrene gjorde at apene ble underholdt.

Landsbyinnbygger Gusti Alit frykter at apene kan være mer enn bare sultne.

– Jeg frykter de begynner å kjede seg. Det er derfor jeg har bedt lokalbefolkning om å besøke og leke med apene.

– Hvis de ikke lenger får besøk, så kan det gjøre at de blir mer nærgående og aggressive.