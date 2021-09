Tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen er død

Rune Gerhardsen fortalte i 2019 offentligheten at han hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom. Da var det bare noen uker siden han hadde gjennomført sitt siste bystyremøte, over 30 år etter debuten som folkevalgt i Oslo.

– Man klapper ikke i hendene og tar en øl når man får en slik diagnose, sa Gerhardsen til Aftenposten i september 2019.

Lørdag døde han på Nordseterhjemmet med den nærmeste familien rundt seg.

Støre: – Han var uredd

I et innlegg på Facebook kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre med sine kondolanser lørdag ettermiddag.

– I dag mistet vi vår kjære Rune Gerhardsen. Rune vokste opp i arbeiderbevegelsen og brant for den. Han var uredd og nytenkende. Ideologisk, men også pragmatisk. Han gikk alltid rett på sak og var en tydelig politiker, skriver Støre.

I SORG: Ap-leder Jonas Gahr Støre Foto: Fride Sørensen / TV 2

AP-lederen beskriver også den tidligere byrådslederen som brennende opptatt av idretten. Støre berømmer også Gerhardsen for å være åpen om Alzheimer-sykdommen og at det har vært til hjelp for mange familier i samme situasjon.

– Våre tanker går til kona Mai, døtrene Marte og Mina og alle barnebarna, som han var så glad i. Vi kommer alle til å savne Runes lune humør og engasjement.

Stoltenberg: – Har mistet en viktig stemme

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg sier til TV 2 at med Gerhardsens død har arbeiderbevegelsen mistet en viktig stemme og en inspirerende leder.

– Helt til det siste brukte han sin posisjon til å skape mer åpenhet i vårt samfunn.

EN VIKTIG STEMME: NATO-sjef Jens Stoltenberg sier arbeiderbevegelsen har mistet en viktig stemme med Gerhardsens bortgang lørdag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Rune Gerhardsen var AUF-leder da Stoltenberg meldte meg inn i AUF, senere ble han en venn og kollega, sier den tidligere statsministeren.

– Vi samarbeidet godt da han var byrådsleder og jeg var leder i Oslo Arbeiderparti, begge var samfunnsøkonomer og delte interessen for økonomisk politikk.

– Jeg kommer til å savne ham og vil minnes både hans bidrag i samfunnsdebatten og hans gode humør.

Se bilder fra Rune Gerhardsens liv her:

FAR OG SØNN: Rune Gerhardsen sammen med faren Einar Gerhardsen i 1972 Foto: Henrik Laurvik / NTB Les mer HYTTETUR: Rune Gerhardsen sammen med datteren Marte Gerhardsen på hytta til faren i 1973. Foto: Jan-Erik Sveum / NTB Les mer 1989: Gerhardsen sammen med den blinde skiløperen Odd Kristiansen (t.v.) under Ridderrennet på Beitostølen. Foto;Jan Greve / NTB Les mer VALGKAMP: Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, Rune Gerhardsen sammen med partisekretær Martin Kolberg p vei til valgvaken i Folkets Hus under kommune- og fylkestingsvalget i 2007. Foto: Lise Serud / NTB Les mer FEST: :Rune Gerhardsen på Aschehougs tradisjonsrike hagefest i Oslo i 2009. .Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer ORDFØRERKANDIDAT: Rune Gerhardsen (t.v.) og Osloleder Jan Bøhler på Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus i Oslo i 2011 .Foto: Heiko Junge / NTB Les mer IDRETTSJEL: Rune Gerhardsen, president i Norges skøyteforbund, taler til Norges Idrettsforbund, med bakgrunn i folkeavstemningen om OL i Oslo 2022 i 2013. .Foto: Thomas Winje Ijord / NTB Les mer

Johansen: – Jeg har lært mye av Rune

Også byrådsleder Raymond Johansen minnes Gerhardsen.

– Det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at Rune Gerhardsen var død. Han hadde vært syk en stund så det var ikke så overraskende, men veldig trist, sier han til TV 2.

Johansen beskriver Gerhardsen som en betydelig leder i arbeiderbevegelsen og en kreativ leder som også våget å være kontroversiell. Samtidig var han en morsom leder og «practical jokes» var hans varemerke, ifølge Johansen.

ET FORBILDE: Raymond Johansen sier til TV 2 at han har lært mye av Rune Gerhardsen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Han var opptatt av hele tiden å finne nye svar på de utfordringene og spørsmålene vi hadde. Han skrev blant annet boka om snillisme som skapte mye debatt. Han var opptatt av at folk skulle se tydelige spor av politikken og at vi skulle sette spor.

– Jeg har lært mye av Rune og hadde også gleden av å diskutere mye med han før jeg stilte som byrådslederkandidat. Mine tanker går til hans familie og venner i dag.

Sterk taler med glimt i øyet

Frode Jacobsen, leder i Arbeiderpartiet i Oslo, omtaler Gerhardsen som en «bauta» i Oslo-politikken og en person Arbeiderpartiet har mye å takke for.

– Han var nytenkende. Spesielt samraveidet med SV i bystyret i 1991. Det var omdiskutert, men en viktig forutsetning for senere samarbeid, som den rødgrønne regjeringen.

Kjersti Stenseng, generalsekretær i Arbeiderpartiet, sier Gerhardsen har vært en viktige skikkelse i arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet.

– Det jeg husker best med Rune Gerhardsen var at han var en veldig begavet taler og retorisk sterk. Han var frittalende, kontroversiell- men med et glimt i øyet.

BYRÅDSLEDER: Rune Gerhardsen (t.v.) og finansbyråd Rune Bjerke i 1994, da de la frem budsjettet for 1994 på Rådhuset. Foto: Johnny Syversen / NTB

Snillisme på norsk

Rune Gerhardsen var medlem av Oslo bystyre i 1988-1999, og igjen i 2003–2019. Fra 1988 til 1991 var han kommunalråd, før han ble valgt til byrådsleder i 1992.

Fra 1992 til 1995 ledet han et samarbeidsbyråd med Ap og SV. Etter valget i 1995 gikk SV ut, og Rune Gerhardsen fortsatte som leder av et mindretallsbyråd til det ble felt i 1997.

Gerhardsen var også byrådslederkandidat i 2003 og 2007, men tapte med knapp margin. Ved kommunevalget i 2011 var han Aps ordførerkandidat i Oslo.

Han vakte oppsikt i egne rekker da han i 1991 ga ut boken «Snillisme på norsk», hvor han tok et oppgjør med deler av velferdsstaten og det han mente var en vegring mot å stille krav til innvandrere.

Mye av det jeg tok opp, er jo blitt politikk, uttalte Gerhardsen i Aftenposten-intervjuet i 2019.

Einar og Werna

Man kan trygt si at Rune Gerhardsen fikk politikken inn med morsmelken. Han var sønn av mangeårig statsminister for Arbeiderpartiet Einar Gerhardsen og Werna Julie Koren Christie, som også var aktiv i Oslo-politikken.

Rune Gerhardsen ble født i Oslo i 1946, vel ett år etter at faren Einar kom hjem fra krigsfangenskap.

Einar Gerhardsen var formann i Det norske Arbeiderparti til Rune var 19 år og statsminister i de fleste av disse årene.

SPORTSINTERESSERT: Rune Gerhardsen på tribunen under Bislett Games i 2019. Han var president i Norges Skøyteforbund i to perioder. Foto: Lise Åserud / NTB

Rådgiver for Gro

Selv ble Rune Gerhardsen valgt inn i ledelsen i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) i 1969. Der ble han sittende til 1975, de siste to årene som AUF-leder.

Etter fullført sosialøkonomisk embetseksamen, jobbet han en periode som konsulent i Samferdselsdepartementet og som økonom i LO, før han vendte tilbake til politikken for fullt – først som rådgiver for Gro Harlem Brundtland og deretter for LO-leder Tor Halvorsen.

Rune Gerhardsen var president i Norges Skøyteforbund i 1986–1990 og 2013–2017.

Han var i mange år gift med Tove Strand. Sammen har de døtrene Marte Gerhardsen og Mina Gerhardsen, som også har vært aktiv i politikken. Sistnevnte var blant annet politisk rådgiver og statssekretær for Jens Stoltenberg.