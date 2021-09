Siktede bor i villastrøk – naboer rystet etter pågripelsen

KARMØY (TV 2): Naboer og tidligere bekjente av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, beskriver han som en tilbaketrukken mann med liten omgangskrets.

Tre dager etter pågripelsen, og dagen etter at nyheten sprakk, er flere av den drapssiktede mannens naboer rystet over sakens utvikling.

– Det hele er ubegripelig og ufattelig trist. Jeg kunne aldri forestilt meg dette, sier en av hans nærmeste naboer til TV 2.

Onsdag slo politiet til og pågrep mannen i 50-årene på Lista i Agder. Samtidig var flere politipatruljer på plass hjemme hos mannen i en bygd på Haugalandet.

Mannen bor i et fasjonabelt strøk med store eneboliger. Flere naboer forteller til TV 2 at de så en rekke politibiler og politifolk i sivilt på adressen både onsdag og torsdag.

En nabo mener at politiet sikret fingeravtrykk fra mannens bil, og at det så ut som politiet bar pappesker ut av huset og/eller garasjen.

Bygger på DNA

Drapet på Birgitte Tengs har vært en uløst gåte i 26 år. Mange øynet derfor håp da Sør-Vest politidistrikt, på oppfordring fra Kripos, gjenopptok etterforskningen i 2016.

Året etter sendte de nye DNA-prøver til et institutt i Østerrike, og i 2019 var svarene klare.

Ifølge politiet bygger siktelsen på DNA-spor de mener kan knyttes til mannen i 50-årene.

Selv nekter han straffskyld og enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Sistnevnte er han mistenkt, ikke siktet, for.

Liten omgangskrets

På en annen adresse i siktedes bygd, der mannen bodde da drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen ble begått, var sivilt politi ifølge naboer til stede onsdag.

Mannen har fremdeles en tilknytning til adressen.

TV 2 har vært i kontakt med flere personer som vokste opp med den siktede mannen og som fremdeles bor i samme bygd som ham. De forteller at han har levd et tilbaketrukket liv i mange år, og at han virker å ha en liten omgangskrets.

Mannens naboer beskriver han som en trivelig og hjelpsom mann de gjerne slår av en prat med, men som liker å være for seg selv.

Han er også mye bortreist i forbindelse med jobben sin, ifølge en nabo.

– Han er en skikkelig arbeidskar. Jeg har inntrykk av at han jobber mye, sier naboen.

Naboene forteller at de er kjent med at mannen tidligere er domfelt en rekke ganger for å ha brutt seg inn hos kvinner og stjålet dameklær.

– Mitt inntrykk er at det var en dårlig periode i livet hans som ligger mange år tilbake i tid, sier den ene naboen.

Var aktiv i hundemiljøet

En bekjent av siktede som TV 2 har snakket med, sier han var svært aktiv i et hundemiljø på Vestlandet. Flere andre bekrefter det samme.

Personen, som ønsker å være anonym, har kjent den siktede mannen i rundt ti år. Mannen skal ha deltatt aktivt på samlinger og konkurrert i mange år, og vært godt likt i miljøet.

– Han var aktiv og hjelpsom, alltid velvillig og gjorde aldri noe som skulle tilsi at vi skulle ende med det som nå har skjedd, sier den bekjente til TV 2.

Personen er ikke enig i at siktede var en einstøing, slik enkelte har beskrevet ham i mediene. I alle fall var han ikke det da han var med på aktiviteter gjennom hundemiljøet, mener personen.

Det store sjokket

Nyheten om at det var mannen i 50-årene som nå ble siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, slo ned som en bombe i miljøet.

– Han kunne og av til bli veldig misfornøyd hvis ting ikke gikk etter planen og vise dette tydelig, men ingen av oss trodde han kunne gjøre noe slikt som han nå er siktet for, sier den bekjente.

I tillegg til sjokket over selve siktelsen kom det flere overraskelser for hundemiljøet. At mannen tidligere var straffedømt for angrep på en psykolog, blotting og tyveri, var helt ukjent.

– Uansett hva utfallet blir i denne saken, har alle også nå fått vite hva han har blitt straffet for før. Det var det absolutt ingen som visste om, sier personen.