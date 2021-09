Anmeldte mannen som er siktet for drapet på Tengs: – Perverst og ubehagelig

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen er domfelt flere ganger. I flere av sakene er de fornærmede unge kvinner.

Telefonen ringer utrettelig vinteren 1994 og 1995.

«Tenk å få elske med deg. Sprute deg i munnen».

Mannen i den andre enden av røret gir seg ikke. Han forteller den unge kvinnen hva han vil gjøre med henne, og at han liker å gå i høyhælte sko og skjørt.

Kvinnen ber han holde opp, og slenger på røret når hun hører det er ham.

Til slutt politianmelder hun mannen.

Den 31. mai 1995 blir det tatt ut tiltale mot ham. Dette er 25 dager etter at Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik.

Siktet og mistenkt for drap

Mannen er i dag siktet for å ha drept Birgitte Tengs, og politiet opplyser at de også mistenker at han står bak drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

Mannens forsvarer Stian Kristensen opplyser at han nekter for å ha noe å gjøre med drapene på Tengs og Jørgensen.

Søndag sier Kristensen til TV 2 at han og klienten skal ta stilling til å anke fengslingskjennelsen fra tingretten mandag.

– Ekkelt

Kvinnen er fremdeles bosatt i Haugesund. Hun ønsker å være anonym.

– I starten var det ganske uskyldig. Så utviklet det seg til å bli dritskummelt, perverst og ubehagelig, sier kvinnen i 50-årene til TV 2.

– Til slutt låste jeg ytterdøren som det første jeg gjorde når jeg kom hjem. Det var ekkelt, men jeg følte meg aldri truet. Jeg tenkte ikke på at han kunne være voldelig, men at han bare var en galning, sier hun.

Den gangen visste ikke kvinnen hvem mannen var. Da politiet satte overvåking på telefonen hennes og fant ut hvem mannen som terroriserte henne var, var det ikke noen hun kjente til.

– Vi var på samme alder, men han kan ikke ha vært en utpreget type i ungdomsmiljøet. Vi visste ikke hvem han var, eller hvordan han så ut, tross de små forholdene det faktisk er her, sier kvinnen.

Domfelt flere ganger

Mannen, som nå er siktet for drapet på Tengs, har flere domfellelser.

Han er tidligere dømt for å ha angrepet en psykolog i 1990, fem år før drapet.

I dommen står det at han «... tross motstand fra hennes side, flere ganger prøvde å legge armene rundt henne. Da dette ikke lyktes, tok han en snor rundt halsen hennes og strammet til slik at hun ikke fikk puste».

Han er også dømt for en rekke tilfeller av blotting foran unge kvinner. Disse tilfellene skjedde i 1996, året etter Birgitte Tengs ble funnet drept. Dommen endte med ti måneder i fengsel.

TV 2 er også kjent med at mannen er tidligere straffedømt i tre tyverisaker fra henholdsvis 2001, 2002 og 2005.

– Fælt å tenke på

Kvinnen som ble utsatt for seksuell trakassering fra desember 1994 til februar 1995 forteller at hun opplevde at politiet tok saken hennes på alvor.

Mannen tilsto forholdene i saken hennes, så den da 25 år gamle kvinnen slapp å forklare seg i retten.

Han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel med to års prøvetid under tilsyn av Kriminalomsorgen.