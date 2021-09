Cristiano jr. følger i farens fotspor – blir lagkamerat med Rooney

De herjet sammen for Manchester United. Nå skal sønnene spille sammen for klubbens tolvårslag.

Mot slutten av overgangsvinduet trakk Ole Gunnar Solskjær en overraskelse opp av hatten - og signerte Cristiano Ronaldo. Verdensstjernen har landet i Manchester og kan til helgen få sin første kamp i den røde drakta siden 2009.

Han er ikke den eneste i familien som skal spille for de røde djevlene fremover. For sønnen Cristiano jr. har også meldt overgang til Manchester United.

Riktignok er det for tolvårslaget sønnen skal spille. 11-åringen har vist seg å være et stort talent og har gjort seg bemerket for Juventus.

Ifølge Football Talent Scout skal Cristiano jr. ha scoret 58 mål og leverte 18 assists på 28 kamper for Juventus i 2019.

Ronaldo senior har uttalt at sønnen siktet høyt:

– Han sier at han vil bli bedre enn meg, men jeg tror det er vanskelig, sa han ifølge Bild.

På tolvårslaget blir han lagkamerat med en annen celeber sønn. Wayne Rooneys sønn Kai (11) spiller nemlig også på laget Cristiano Ronaldo jr. blir en del av. Kai er den eldste av Rooneys fire sønner.

FAR OG SØNN: Cristiano Ronaldo og sønnen, med det samme fornavnet, skal spille for Manchester United de neste årene. Foto: Curto De La Torre

Kanskje kan også sønnene utgjøre en like fryktinngytende duo som fedrene. Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo spilte sammen for United mellom 2004 og 2009, og fikk over 200 kamper sammen.

Wayne Rooney er nå manager for Derby County i Championship.