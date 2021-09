Tidligere NHL-spiller og Super Bowl-vinner omkom i bilulykke

Den tidligere NFL-spilleren David Patten omkom torsdag i en motorsykkelulykke i Sør-Carolina i USA.

Platten kjørte motorsykkel og havnet over i motsatt kjørefelt. Det førte til en krasj som også involverte to biler, i følge South Carolina Highway Patrol.

47-åringen hadde en suksessrik karriere i NHL, og vant Super Bowl tre ganger med New England Patriots. Patten spilte også for New York Giants, Cleveland Browns, Washington og New Orleans Saints i sin NFL-karriere før han la opp i 2010.

– Jeg er knust. En god mann, jeg er tom for ord, sier tidligere lagkamerat Richard Seymour.

– Det er hjerteskjærende å høre om Davids tragiske bortgang i en så ung alder. Jeg er takknemlig for å ha trent ham, og han er en viktig person og spiller i Patriots historie. Uten ham ville vi ikke vært Super Bowl-mestre, sier New England Patriotis-trener Bill Belichick, ifølge ESPN.