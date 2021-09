Tusenvis av amerikanere tar hestemedisin – myndighetene slår alarm

USA er godt inne i sin fjerde smittebølge, og sykehusinnleggelser nærmer seg et nytt toppnivå. I takt med at smitten øker, tar stadig flere amerikanere egne, uortodokse midler i bruk for å beskytte seg mot viruset.

Medisinen ivermectin er laget for å ta livet av parasitter som ringorm og skabb hos husdyr og mennesker, men har den siste tiden blitt tatt i bruk av amerikanere som ønsker å unngå koronasmitte.

Amerikanske helsemyndigheter sier resepter på ivermectin har skutt til himmels de siste månedene, det samme har antallet overdoser. Medisinen ble til og med utdelt til innsatte i et fengsel i Arkansas, til tross for at helsemyndighetene har advart mot å bruke ivermectin mot korona.

Støttes av podkast-stjerne

Onsdag kunngjorde podkast-stjerna Joe Rogan at han var smittet av viruset. Rogan er en uttalt vaksineskeptiker, og avslører at han tar ivermectin for å bli frisk.

Joe Rogan er koronasmittet og sier han tar ivermectin for å bli frisk. Foto: Stacy Revere/AFP

Tross advarslene fra helsemyndighetene, promoterer både republikanske politikere, konservative radioverter og enkelte leger medisinen. Med god hjelp av sosiale medier når snakk om medisinen ut til millioner av vaksinenølende amerikanere. Bruken av ivermectin har også spredt seg til andre land, som India og Brasil.

Nå advarer den amerikanske legeforeningen om medisinen, og krever en «umiddelbar stans» av den uautoriserte bruken.

– Vi oppfordrer leger, farmasøyter og annet medisinsk personell – pålitelige helsearbeidere – om å advare pasienter mot å bruke ivermectin for annet enn de egnede bruksområdene, sier American Medical Association ifølge Associated Press.

En rekke studier er nå iverksatt for å avgjøre om medisinen har noen effekt mot koronasykdom. Inntil resultatet er klart, bes amerikanerne om å holde seg unna.

Bruker dosering ment for hester

Advarselen kommer etter en rekke meldinger om bivirkninger og sykehusinnleggelser tilknyttet ivermectin. Flere veterinærer og dyrebutikker er også tomme for medisinen, da amerikanerne bruker de kraftige husdyrsdosene i håp om å holde seg koronafri.

– Det finnes ingen troverdige bevis som tilsier at dette er en god måte å behandle eller forhindre koronaviruset, sier farmasøyten Randy McDonough.

Det er foreløpig lite som tyder på at ivermectin er en effektiv behandling mot koronaviruset. Foto: Luis Robayo/AFP

Det amerikanske legemiddelverket FDA godkjenner bruken av ivermectin for behandling av ringorm hos mennesker, hester, kyr og hunder. I tillegg kan medisinen brukes i flytende form for å behandle lus og skabb. Medisinen lammer parasittene og tar livet av eventuelle egg.

FDA avfeier derimot påstandene om at medisinen ment for husdyr kan bekjempe koronasmitte hos mennesker.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

– Store doser av denne medisinen er farlig og kan forårsake alvorlige skader, advarer legemiddeletaten. Bivirkninger inkluderer blant annet kvalme, oppkast, diaré, slag, akutt forvirring og i verste fall død.

24 ganger så mange resepter

Smittevernlege David Boulware sier bivirkningene er relativt milde selv når man tar to eller tre ganger dosen ment for mennesker. Men doseringene ment for husdyr kan være tusen ganger kraftigere enn en tiltenkt menneskedose.

– Det skal ikke mye til før man får i seg en giftig dose. Disse konsentrerte dosene er ment for en hest på et tonn. De kan gjøre mennesker alvorlig syke og føre til sykehusinnleggelse, sier Boulware.

Legen sier han vanligvis skriver ut resept på ivermectin et par ganger i året. Nå har antall resepter skutt til himmels, og i august ble medisin utskrevet til pasienter 88.000 ganger i uken. Ifølge CDC er det 24 ganger så mange resepter som før pandemien brøt ut. Giftinformasjonen mottar fem ganger så mange anrop tilknyttet medisinen, og i flere av tilfellene ender det med sykehusinnleggelse.

Helsemyndighetene oppfordrer nå amerikanerne som er interessert i å prøve ivermectin til å gjøre det gjennom å delta i de pågående studiene.

– Ved å delta i en klinisk studie vil du ikke skade deg selv, og du vil bidra til fellesskapet ved å oppklare om dette virker eller ikke, avslutter legen Boulware.