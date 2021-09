Flere biler brenner i Oslo

Politiet fikk melding om brann på en parkeringsplass klokken 02.49.

– Det er meldt at det brenner i flere biler i området. Det er tørt ute og et lite vindkast kan føre til at det sprer seg til både biler og vegetasjon, sier operasjonsleder Guro Sandes i Oslo politidistrikt til TV 2.

Hun fastslår at minst fem biler er skadd i brannen, men kan foreløpig ikke si noe om omfang eller årsak bak brannen. Brannvesenet er på plass med to patruljer og har startet slukking.