Kim Jong Un takker nei til vaksiner

Nord Koreas leder Kim Jong Un varsler at landet skal bli tøffere i kampen mot koronaviruset, men vil klare seg uten vaksiner.

Kim Jong Un understreker at Nord Koreas kamp mot koronaviruset er myndighetenes fremste prioritet, og varsler nå en opptrapping i bekjempelsen av viruset. Lederen insisterer på at landet vil bekjempe viruset på «vår egen måte», skriver Associated Press.

Kim Jong Un har tidligere bedt landets innbyggere forberede seg på langvarige smittevernrestriksjoner. Dette medfører blant annet at landegrensene vil forbli stengt, til tross for at både økonomien og matsituasjonen blir stadig mer kritisk.

Siden pandemien brøt ut har Nord Korea operert med stengte grenser og strenge karantenekrav for å forhindre smitteutbrudd, men påstandene om at landet ikke har registrert et eneste smittetilfelle møtes med bred skepsis.

Tirsdag kunngjorde FN, som administrerer det globale vaksinasjonsprogrammet COVAX, at Nord Korea takket nei til sine tre millioner doser av Sinovac-vaksinen. Landet ba FN om å sende dosene til hardt rammede områder i stedet.

Gjennom samme program skulle Nord-Korea også motta 1.9 millioner AstraZeneca doser, men denne leveransen har blitt utsatt på ubestemt tid. AstraZenea dosene vil bare være nok til å vaksinere 950.000 mennesker, litt over 7 prosent av Nord-Koreas 26 millioner innbyggere.

Nord-Korea har til gode å motta en eneste vaksinedose, og eksperter tror diktaturet venter i håp om å få tildelt mer effektive vaksiner enn kinesiske Sinovac.

– Regimet vil trolig ha de tryggeste og mest effektive vaksinene for eliten, men for å bruke Pfizer må de oppgradere infrastrukturen og i det minste ha diskrete samtaler med USA, mener professor Leif-Eric Easley.