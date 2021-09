Tenåring slått bevisstløs med balltre på fest

To gutter i slutten av tenårene ble slått i hodet med balltre under en fest i Kongsberg natt til lørdag. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.58.

– Det er en fest på en privat adresse, hvor det har vært flere personer. Relativt uprovosert blir en bare slått rett ned med balltre, og har en åpenbar hodeskade, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet sier den fornærmede i slutten av tenårene trolig har vært bevisstløs og får nå behandling av ambulanse på stedet. Også en annen festdeltaker i slutten av tenårene ble slått i hodet med balltreet, her beskrives skadeomfanget som mindre alvorlig.

Etter å ha slått de to festdeltakerne, satt gjerningspersonen seg i en bil og kjørte fra stedet.

– Vi får opplysninger om hva slags bil gjerningspersonen skal ha forlatt stedet i og stanser denne. Det ligger et metallballtre i bilen, og da blir to pluss to fire, sier operasjonsleder Eikedalen.

Den mistenkte er kjent for politiet fra før.