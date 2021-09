Tenåring truet på livet og fraranet firhjuling

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.07, da en bekymret forelder tok kontakt.

– En far til en 17-åring ringte og sa at sønnen var ranet i en park i nærheten av storgata i Porsgrunn. Den mistenkte truet med at hvis han ikke fikk firhjulingen skulle han drepe ham, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk en beskrivelse av gjerningspersonen i slutten av tenårene, og 22.44 var vedkommende arrestert.

– Den mistenkte forsøkte å kaste en kniv, sier Eikedalen, som opplyser om at også firhjulingen er kommet til rette.

På politistasjonen motsatte den pågrepne seg politiet, og anmeldes derfor også for vold mot politiet.

– Han ble utagerende og kloret en av våre betjenter, sier operasjonslederen. Han bekrefter at den pågrepne er kjent for politiet fra før.