USAs president Joe Biden gjør en rekke hemmelighetsstemplede dokumenter tilgjengelig for offentligheten. Pårørende jubler, og spekulerer i nye detaljer om terrorangrepene.

Under fjorårets valgkamp lovet Biden at han ville offentliggjøre en rekke dokumenter tilknyttet terrorangrepene 11. september. Fredag innfridde han valgløftet, og beordrer justisdepartementet å gjennomgå og offentliggjøre en rekke terrordokumenter.

Dokumentene vil gjøres tilgjengelig for allmenheten i løpet av de neste seks månedene.

– Da jeg stilte til valg, lovet jeg mer åpenhet gjennom offentliggjøring av hemmelighetsstemplede dokumenter tilknyttet terrorangrepene 11. september, sier Biden i en uttalelse, en uke før 20-årsmarkeringen av terroren.

President Joe Biden innfrir valgløftet om mer åpenhet og offentliggjøring av hemmelighetsstemplede dokumenter. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Trump-administrasjonen nektet

I alt 2977 mennesker mistet livet i angrepene. I flere år har pårørende bedt myndighetene om å offentliggjøre mer informasjon, særlig om hvilken rolle Saudi Arabia spilte i finansiering av terroren.

Under Donald Trumps presidentperiode, sa daværende justisminister William Barr at dokumentene burde forbli hemmelighetsstemplet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Dette falt ikke i god jord hos de pårørende.

Biden lovet på sin side at han ville støtte offentliggjøring, særlig i saker som var eldre enn tjue år. Det er enda ikke klart hvilke dokumenter som vil offentliggjøres, men avgjørelsen hylles likevel av flere pårørende.

Stilte ultimatum

I august stilte en gruppe på 1800 overlevende, pårørende og andre tilknyttet angrepene et ultimatum til presidenten. Dersom han ikke offentliggjorde dokumentene, ba de ham droppe den årlige minnesmarkeringen ved Ground Zero i New York.

– Vi er begeistret for at presidenten bringer mer bevis om Saudi Arabias rolle i angrepet frem i lyset, sier Terry Strada, som mistet ektemannen sin under terrorangrepet.

Pårørende gjorde det klart at Biden ikke var velkommen under minnesmarkeringen om han holdt dokumentene skjult. Foto: Spencer Platt/AFP

– Vi har kjempet mot FBI og etterretningsmiljøet altfor lenge, men dette virker som et vendepunkt, sier Strada i en uttalelse gjengitt av New York Times.

Enkelte pårørende tror dokumentene kan vise koblinger mellom Saudi-Arabias myndigheter og flykaprerne som gjennomførte terrorangrepet. Den uavhengige granskingskomiteen som etterforsket terrorangrepene, avfeide denne muligheten i 2004.

– Det er ingen bevis for at Saudi-Arabias myndigheter eller ledende skikkelser i Saudi-Arabia finansierte al-Qaida, konkluderte komiteen den gang.