Nordmannen fortsetter å imponere – nærmer seg Formel 1-drømmen

Fredag kvalifiserte Dennis Hauger seg til en soleklar førsteplass under den sjette løpshelgen av Formel 3-sesongen.

Fredag startet den sjette av syv løpshelger av Formel 3-mesterskapet. Under kvalifiseringen stakk norske Dennis Hauger av med beste rundetid på rett over ett minutt og 24 sekunder.

Hauger sikret seg dermed den beste startposisjonen for søndagens løp. Dette er det siste og viktigste løpet gjennom helgen. Der kan førerne sikre seg langt flere poeng enn det man kan under løp nummer en og to samme helg.

Under søndagens løp kan Hauger sikre seg ytterligere 25 poeng.

Skal videre

Dennis Hauger (18) har det siste halvåret kjørt i Formel 3-klassen. Neste år kjører han for Formel 2. Han er med det kun én klasse unna av å bli historisk.

For øyeblikket ligger Hauger på en soleklar førsteplass i årets Formel 3-mesterskap, med ikke mindre enn 158 poeng - 25 poeng mer enn føreren på andreplass.

Det skal med andre ord mye til for at Hauger ikke stikker av med en seier i 2021-mesterskapet.

Interessen har eksplodert

De siste årene har interessen for racing skutt i været. Det er Netflix-suksessen «Drive to Survive» som har store deler av æren for Formel 1-feberen vi opplever om dagen.

– Interessen er helt hinsides og noe vi aldri har opplevd i motorsport-sammenheng i Norge.

Det fortalte en superentusiastisk Formel 1-kommentator, Atle Gulbrandsen, til Broom tidligere.

Makt, millionsummer og intriger

Netflix-serien kom ut med sin først sesong i 2019. Denne tok for seg 2018-sesongen, mens episodene som kom ut i sesong to tok for seg 2019-sesongen. Slik ble det også gjort i sesong tre.

Makt, millionsummer og intriger er elementer man møter på i suksesserien. I følge Formel 1 sitt offisielle nettsted, holder Netflix på med en fjerde sesong.

Kan bli historisk

Ingen nordmann har enda kjørt i Formel 1. Dersom Hauger kommer seg videre til denne klassen, blir han historisk.

– Dennis har virkelig imponert i Formel 3 nå det siste året. Dette er en klasse et par nivå under Formel 1. Dersom han kommer til å levere like godt i Formel 2, kommer han til å klare det. Det er jeg overbevist om, sa Atle Guldbransen til TV 2 tidligere.

Red Bull i ryggen

Hauger er en del av Red Bull sitt junior-team. Juniorteamet har som formål å dyrke frem potensielle racingstjerner innen formelbilracing. Førerne som er en del av teamet, mottar finansiering fra Red Bull mens de konkurrerer i lavere klasser.

Max Verstappen er én av flere unge utøvere som har blitt plukket opp av Red Bull. For tiden kjører han for Red Bull Racing, og er en av de største stjernene i Formel 1.

Hauger kjører for øyeblikket for det Italienske laget Prema Racing. Der konkurrerer han sammen med lagkameratene Olli Caldwell (19) og Arthur Leclerc (21).

For øyeblikket ligger også laget an til å stikke av med seieren for beste team 2021.